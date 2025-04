El CEIP Pràctiques de Palma rechaza la ampliación que prevé Educación y augura un colapso escolar en la barriada

El claustro del CEIP Pràctiques se opone a la ampliación que le impone Educación denro de los cambios en la oferta educativa y la redistribución de alumnos previstos por la Conselleria en la zona del Conservatorio de Palma. Para este centro, la reorganización supondrá que Infantil pase a otro edificio y cubra toda la etapa 0-6 (ahora es solo 3-6) además de sumar una clase más en Primaria (pasará de tener dos líneas a tres). El equipo de este colegio lamenta que la medida pone en peligro su identidad y proyecto educativo. Además, deploran que el colegio de La Femu finalmente no ofrezca todas las plazas nuevas que se anunciaron (finalmente acogerá al alumnado del Felip Bauçà, que Educación ha decidido trasladar al considerar inaplazable la reforma integral de su actual edificio) y que tanto necesita un barrio en expansión.

El equipo docente ya expuso a la conselleria de Educacion el pasado noviembre una larga lista de argumentos contra sus planes de reorganizar y destribuir la oferta educativa y, en concreto, contra la ampliación que les afecta a ellos . El lunes se enteraron por la prensa de que la Conselleria no había tenido en cuenta sus argumentos y que la decisión ya estabada tomada, un hecho que ha sentado muy mal en el colegio, según ha explicado a este diario su directora, Joana Oliver.

Cabe recordar que, como ya había avanzado este diario y como Educación expuso el lunes, alumnos y profesores del Felip Bauçà se trasladarán definitivamente al nuevo centro de La Femu (CEIP Tramuntana) a partir del curso que viene, con lo que al final este colegio solo ofertará 225 plazas nuevas (el resto serán por los estudiantes del Felip Bauçà). Cuando la sede original del Felip Bauçà este reformada se convertirá en un centro 0-6: los tres primeros cursos serán plazas de nueva creación, y los otros tres (de 4º a 6º de Infantil) serán las que están ahora en el Pràctiques, que en Primaria pasará a sumar tres clases por curso: "Esto no responde a una solución educativa adecuada a largo plazo, sino a una medida inmediata que no resolverá los problemas reales de escolarización en la zona", alerta el claustro del Pràctiques, que señala que esta reorganización "se basa en motivos que no son organizativos, de cohesión ni pedagógicos", sino en una necesidad urgente de plazas que podría abordarse, consideran, con una planificación más estratégica.

Un proceso de escolarización aún más complicado en una barriada en expansión

Argumentan que la zona de influencia del centro ya presenta una alta presión demográfica debido al crecimiento poblacional y a la llegada constante de nuevos habitantes, lo que seguirá aumentando la demanda escolar en los próximos años y complicará los futuros procesos de escolarización ya a partir del próximo curso, dejando fuera del barrio a muchas familias (el año pasado ya quedaron 32 familias sin plaza en el Pràctiques, recuerdan). Además, consideran que la reubicación del CEIP Felip Bauçà y su fusión con el CEIP La Femu reducirá la oferta real de plazas escolares, en lugar de ampliarla, ya que en la práctica "se está cerrando un centro sin ofrecer una solución efectiva al problema de saturación".

El profesorado del centro recuerda que el desarrollo urbanístico en la zona aumentará la demanda escolar ya que se están construyendo 275 viviendas en Son Simonet, lo que atraerá nuevas familias de perfil socioeconómico medio-alto y aumentará la población del barrio, incrementando la necesidad de plazas tanto en escuelas públicas como concertadas. A esto se suma la futura construcción de 830 viviendas en Son Busquets, muchas destinadas a alquiler social, "lo que generará aún más presión en un sistema ya saturado", indica el claustro, que augura que aunque se ha proyectado nueva oferta educativa "es probable que sea insuficiente para cubrir la demanda creciente".

Desde el punto de vista organizativo, el claustro advierte que dividir las etapas educativas en dos edificios distintos generará "complicaciones logísticas", ya que dificultará la coordinación entre el profesorado y afectará a la continuidad pedagógica entre Infantil y Primaria. También sostienen que el aumento del número de líneas implicará una gestión más compleja, dificultando la realización de actividades conjuntas y afectando la relación cercana y familiar que caracteriza al centro. En el ámbito pedagógico, señalan que los cambios también ponen en peligro la identidad educativa del CEIP Pràctiques, que ha desarrollado un modelo propio a lo largo de los años. La separación en edificios y el crecimiento del alumnado pueden perjudicar, señalan, la cohesión escolar y hacer que las dinámicas educativas actuales pierdan efectividad.

Además, mencionan problemas prácticos como el aumento de la dificultad para coordinar salidas y actividades debido a la triplicación de grupos, la necesidad de compartir especialistas entre dos edificios, la posibilidad de colapsar los accesos a la escuela por el aumento de alumnado y la dificultad de garantizar un mantenimiento adecuado de dos infraestructuras diferenciadas cuando a día de hoy, denuncian, el trabajo del ayuntamiento de Palma en este sentido ya es insuficiente. También expresan su preocupación por el impacto en el servicio de comedor, ya que la cocina del centro no podría asumir el aumento de demanda, y advierten además que el crecimiento de la escuela podría afectar negativamente a los derechos laborales del personal con plaza definitiva en el centro.

Asimismo, consideran que esta propuesta vulnera, de alguna manera, los derechos de las familias que eligieron este centro por su carácter acogedor y su estructura organizativa actual, apunta Oliver: "Estas familias confiaron en un modelo educativo basado en la cercanía y la familiaridad, y ahora se encontrarán con que sus hijos estarán escolarizados en un macrocentro completamente reformulado, que tendrá que empezar de nuevo y que, en ningún caso, podrá ser el mismo que escogieron conscientemente".

En conclusión, el claustro del CEIP Pràctiques considera que la propuesta de la Conselleria "no es viable ni beneficiosa" ni para su proyecto educativo ni para la comunidad escolar. Argumentan que el modelo actual ha demostrado ser eficaz y valorado por las familias, y que la mejor opción sería mantener la organización existente en lugar de implementar una solución apresurada que no garantiza mejoras a largo plazo. Por todo ello, solicitan que se reconsidere la propuesta y se mantenga la estructura actual del centro.