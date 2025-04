El Ayuntamiento de Palma ya posee el 88% del antiguo Lluís Sitjar y quiere empezar el pabellón deportivo este año

El Ayuntamiento de Palma ha alcanzado ya el 88% de la propiedad de los terrenos del antiguo estadio Lluís Sitjar, ubicado en la barriada de Es Fortí. Tras la última prórroga otorgada a los copropietarios para presentar la documentación necesaria, Cort ha adquirido otros 36 títulos, por lo que ya posee 589 de los 666 existentes, y podría empezar la redacción del proyecto del futuro pabellón deportivo este mismo año.

La portavoz del Ayuntamiento, Mercedes Celeste, ha anunciado que la junta de gobierno ha autorizado a Urbanismo a firmar el documento notarial que formaliza esta adquisición. Este trámite forma parte del expediente de compra voluntaria iniciado en 2022, que estableció un precio de 19.508 euros por título, con un presupuesto global asignado de 10,5 millones de euros.

En 2023, el consistorio ya había conseguido hacerse con 553 títulos, lo que equivalía al 83% del total. Sin embargo, numerosos propietarios alegaron dificultades para presentar a tiempo la documentación requerida, por lo que el Ayuntamiento aprobó en junio del año pasado una segunda prórroga que finalizó el pasado 15 de diciembre.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 589 títulos y quedan todavía 77 pendientes de adquisición. Según ha detallado la portavoz, Urbanismo estudiará ahora fórmulas que permitan completar el proceso de compra del total de los terrenos, si bien descartan la expropiación incluso aunque alguno de los propietarios no quiera vender su título. Celeste ha asegurado que esta vía "no se contempla", aunque no ha aclarado cómo actuarán en este hipotético caso.

El objetivo final del Consistorio es aprovechar este espacio para construir un pabellón deportivo que dará servicio a toda la zona de Es Fortí, Son Cotoner y barrios cercanos, mejorando notablemente las dotaciones deportivas y comunitarias del entorno. La idea es empezar la redacción del proyecto este mismo año, ha confirmado Celeste.

El proceso de adquisición de los terrenos del antiguo estadio comenzó en 2022 mediante un expediente de compra voluntaria, estableciendo entonces un presupuesto global de 10,5 millones de euros para cubrir el precio estipulado por cada título. Desde entonces, Cort ha ido avanzando progresivamente en la adquisición hasta alcanzar el porcentaje actual del 88%, aunque ahora el reto es encontrar fórmulas efectivas para lograr completar la propiedad total del espacio.