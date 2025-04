El Ayuntamiento estudia cómo sustituir los muretes de la Playa de Palma para contener la arena

El Ayuntamiento de Palma está valorando alternativas para sustituir los muretes que separaban la arena del paseo marítimo de la Playa de Palma. Han sido retirados hace poco aprovechando las obras del colector de aguas pluviales (CAZ) y han generado polémica y división entre residentes y comerciantes de la zona..

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha explicado esta mañana que la idea del Consistorio es que los antiguos muros no vuelvan en su forma original por los problemas que generaban en la zona. Según ha comentado, los muretes retirados "se utilizaban frecuentemente para hacer botellón o para colocar productos de venta ambulante", lo que generaba muchos conflictos.

No obstante, la retirada temporal de esta estructura ha evidenciado otro problema: la arena se expande ahora hacia el paseo, lo que preocupa especialmente a los residentes.

Desde Cort aseguran que están trabajando en posibles soluciones que contengan la arena y eviten a la vez los inconvenientes que generaban los muros. "No habrá otro muro de esta categoría, pero sí se buscará una fórmula eficaz para mantener la arena en su sitio", ha afirmado Celeste. La intención del Ayuntamiento es que el elemento que separe la arena y el paseo no sea apto para sentarse, aunque tampoco descartan acabar colocando los muretes de nuevo si no se encuentra otra alternativa.

Con la retirada de estos muros, el Ayuntamiento también ha avanzado en el proyecto de renaturalización de esta zona. En diciembre acaba el plazo aprobado en Junta de Gobierno para concluir las obras del colector de aguas pluviales. Será entonces cuando se coloque de nuevo una barrera física, aunque con un diseño diferente, más acorde a las necesidades del paseo, explican desde Cort.

Como se recordará, en la Playa de Palma está en marcha un proyecto para convertirlo en una zona más verde y recuperar el sistema dunar y los humedales.