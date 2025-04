El Ayuntamiento de Palma avisa que actuará con la "máxima contundencia" contra los 'tuk tuk', el nuevo servicio de taxi ilegal

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha advertido que el Ayuntamiento actuará con "la máxima contundencia" contra la circulación de los conocidos como 'tuk tuk', que "en ningún caso" disponen de autorización municipal para transportar pasajeros en la ciudad. En los últimos días se ha detectado la presencia de algunos de estos vehículos circulando por el centro de Palma con usuarios a bordo.

Según han explicado desde Cort, la normativa autonómica vigente establece que los vehículos de menos de cuatro ruedas que se dedican al transporte de pasajeros deben contar con una licencia municipal, competencia exclusiva del Ayuntamiento de cada municipio. En el caso de Palma, el Consistorio no ha otorgado ninguna licencia para este tipo de servicio, por lo que su actividad se considera ilegal.

La Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares recoge que operar sin la autorización correspondiente contstituye una infracción muy grave, sancionada con multas que oscilan entre los 1.001 y los 6.000 euros. Además, en caso de reincidencia, la sanción podrá incrementarse hasta un 50% sobre el importe máximo previsto.

"El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar una movilidad segura para todos los residentes y visitantes de Palma", ha afirmado Martínez, que ha dejado claro que "no está previsto autorizar este tipo de vehículos en el plan de movilidad urbana". El Ayuntamiento podrá incluso inmovilizar los 'tuk tuk' como medida provisional mientras se tramitan los expedientes sancionadores.

Este mismo lunes, la Policía Local ha levantado acta a uno de estos vehículos tras interceptarlo con pasajeros a bordo en pleno centro de la ciudad. Desde Cort insisten en que no se permitirá el desarrollo de una actividad "que no está autorizada y no lo va a estar".

Los tuk tuk, vehículos ligeros de tres ruedas de origen asiático, han proliferado en los últimos años en destinos turísticos europeos, donde suelen utilizarse para trayectos cortos con carácter turístico. En el caso de Palma, operan sin licencia ni controles.