Los últimos menús del día de Antonio y Jacqueline en el bar Can Comas: “Nos toca descansar”

En Can Comas sobrevienen días de clientes sorprendidos y cariacontecidos porque la etapa de Antonio Lara y Jacqueline Lasère alcanza su fin el próximo mes de octubre. Los de estos cinco meses son los últimos menús del día que sirven en el bar del Rafal en Palma antes de jubilarse. El vacío que van a dejar en el barrio es colosal. El termómetro de que esto es así es la cola que se forma diariamente para conseguir mesa. «Nosotros no reservamos, la sala es muy pequeña. La gente espera un poco fuera o en la barra hasta que otros terminan. Esto es un bar de menús y los comensales no se quedan a hacer tertulia». La clave es la rotación.

La primera licencia hostelera de Can Comas data de 1958. El propietario del local, que no es ni Antonio ni Jacqueline, muestra el documento sellado por el Ayuntamiento de Palma. Martí Comas -el dueño del inmueble- regenta junto a su esposa María Elena Rigo el estanco y la administración de lotería que está en los mismos bajos que el bar, alquilado desde hace 28 años a este matrimonio que ahora cuelga el delantal para descansar y que sirve estupendos menús del día a la docena de mesas que atiende su hija Alicia.

Bares normales | Bar Can Comas / Bernardo Arzayus

Pocas cosas han cambiado

En Can Comas han cambiado pocas cosas: los salvamanteles son los cuadrantes de papel con un mapa de Mallorca impreso. La barra es de madera antigua, hay tapero, «aunque las tapas las tenemos ahora dentro de la cocina», también una campanilla de metal y botella gigante de vidrio esmerilado de Anís del Mono. Sobre una de las neveras, llama la atención el lema que se inventó esta familia: «Comas lo que comas, Can Comas». No hay mejor manera de decir que todo está rico y sabroso.

A las 12 de la mañana, casi a diario, se repite la misma estampa en una de las mesas más escondidas del local: Jacqueline pela patatas sin parar para el pase de mediodía. «Llevo tantos años haciéndolo que el otro día que me fui a renovar el DNI no me encontraban las huellas dactilares», cuenta. En la cocina, Antonio está a las cazuelas. Hoy prepara sopas mallorquinas, el plato campesino de la isla que huele a pobreza decente. Es un gran lujo poder permitirse todavía sentarse a manteles y no tener que echarse a la boca una receta de comida Picasso, donde el plato es un lienzo en blanco con texturas y geometrías gastronómicas, escorzos y cubismo de colores, que camuflan la imperfección de los alimentos.

El menú del día

En la pizarra de Can Comas, el comensal tiene cada día tres primeros, tres segundos y tres postres para elegir. En los primeros, «siempre intentamos que haya una ensalada, una sopa y una pasta. En los segundos, una carne, un pescado o huevos», expone Antonio, que a sus 69 ya ha rebasado la edad de jubilación. Es Jacqueline que en octubre cumple los 65. «Será cuando nos retiremos y nos vayamos a descansar», comenta.

Para él han sido muchos años en la hostelería. Aprendió las recetas mallorquinas en el que fue uno de los mejores restaurantes de Palma, Can Carlos, que estaba por la calle Concepción: «La abuela del local me lo enseñó todo». Antonio también fue camarero en la pizzería Leo’s de la calle Joan Miró, pero le llegó el día en que quería coger algo propio y le salió esta oportunidad. «Cuando vino aquí, lo estaban llevando otras dos familias», relata Jacqueline, quien no tardó en abandonar su trabajo como administrativa en la Clínica Femenía para apoyar a su esposo en el bar. «Es un negocio familiar. Todos mis hijos, los tres, han pasado también por aquí de forma rotatoria». Ahora está Alicia, amplia sonrisa, servicial, dulce y mirada pizpireta. «Es profesora, cuando cerremos podrá volver a dar clases».

Bares normales | Bar Can Comas / Bernardo Arzayus

La historia

Can Comas arrancó como bodega a finales de los años cincuenta. «El vino estaba en botas y se vendía por litros. También había dentro una pequeña tienda de comestibles y una carnicería. Empezó todo en la esquina de la calle y luego compramos estos bajos, donde ahora está el estanco-papelería-lotería. Reformé un poco el bar, lo separé todo, y lo llevamos durante unos dos años, pero luego decidimos alquilarlo. Nos da mucha pena que Jacqueline y Antonio lo dejen, nos gustaría que el bar siguiera como hasta ahora, que no perdiera su esencia y estamos intentando que coja el testigo alguien que tenga esa intención», cuentan Martí y María Elena. «Lo suyo sería que viniera otro matrimonio como ellos», anhelan.

El establecimiento se levanta en el barrio del Rafal, en concreto en la calle Aragón 228. Sus parroquianos habituales son los vecinos, entre ellos mucha gente mayor, pero también trabajadores del polígono comercial y de oficinas que hay enfrente. «Vienen de Conforama, de la CAEB y de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Asimismo comen en el bar muchos obreros de las fincas nuevas que se están construyendo por aquí. Viene hasta gente de Alcúdia que tiene negocio allí pero viene a comprar a Palma y se paran a comer». No son pocos los que también se llevan el menú a casa. «Una modalidad que explotó con la pandemia y aún nos funciona mucho», asegura Alicia.

Cuando era bodega

Antaño, cuando Can Comas era bodega, se paraban a fer un beure y picar algo los payeses que producían hortalizas y se dirigían de fora vila a Palma en carro para vender sus productos. «En esta zona había possessions y huertos, luego se construyeron plantas bajas y chalets. Cogió mucha fuerza cuando el doctor Andreu Llopis abrió la clínica Verge de la Salut. Aquí viven trabajadores, pero también gente que tenía negocios en Palma», señalan los dueños del bar y del estanco. «Antes de que se hiciera la autopista de Inca, la gente tenía que pasar por aquí para ir a Palma, esto estaba muy animado», evocan.

Can Comas se ha especializado en meriendas y menús del día. Los precios: 13,40 euros entre semana; los sábados, 17. Siempre se incluyen dos platos, bebida y postre o café. «Abrimos a las 7 de la mañana y la cocina la cerramos a las 15.30». Por la mañana salen servicios de tostadas con tomate, ensaimadas, bocadillos calientes y también variats, «las tapas las vamos cambiando, no tenemos nada fijo». En cuanto al menú, siempre casero, hay algunos platos fijos: los martes y sábados, paella; los viernes, fideuá; los lunes, algún potaje de legumbre, y los miércoles, canelones. Los sábados la oferta se completa con bocata de calamar a la romana, caracoles, lechona, lomo con col o cordero. Platos gustosos, sin pretensiones, sabios, estoicos, que saben que las revoluciones (gastronómicas) no sirven para mejorar la vida del ser humano.