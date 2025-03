Los vecinos del Parc de Ses Estacions, al límite por el ruido constante de los ensayos de baile: "Vivir aquí es una tortura"

Los vecinos del Parc de Ses Estacions están hartos y desesperados por el ruido constante que provocan los grupos de baile que frecuentan esta zona, principalmente danzas regionales latinas, que usan el parque como lugar habitual de ensayo: "Vivir aquí es una tortura".

Así se expresó el jueves en el pleno municipal María Belén Benavente, de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, en una intervención en la que denunció la "grave situación" que soportan los residentes de esta céntrica zona de Palma y exigió medidas "inmediatas" para recuperar la convivencia y el civismo.

"Todo comenzó hace unos cinco o seis años, cuando un pequeño grupo se reunía en el parque para practicar bailes folclóricos", explicó Benavente. Lo que empezó siendo una actividad menor y discreta se ha ido transformando con el paso del tiempo en una situación insostenible: "A día de hoy, casi todos los días de la semana, especialmente los fines de semana y con mayor intensidad en los meses de primavera y verano, llegan al parque muchos grupos con altavoces de gran potencia, micrófonos y silbatos, además de gritar mientras practican sus bailes", denunció la portavoz.

El problema afecta a la calidad de vida de los residentes en la zona. Según Benavente, "dentro de las casas, incluso con ventanas cerradas y la televisión encendida, se escuchan los gritos, los silbatos y el ruido de los altavoces. "No podemos estar tranquilos en casa, no se puede dormir ni descansar", añade. En el pleno, ante los concejales, relató algunas situaciones límite que viven los residentes: "He visto a una vecina gritando cerca de la medianoche pidiendo silencio", comentó. De hecho, algunos se están planteando vender sus viviendas y marcharse a otro barrio por el malestar que sufren, aseguró.

Un grupo de baile ensaya en el Parc de Ses Estacions este viernes. / DM

Se quedan por la zona y beben alcohol

El problema es que algunos de estos grupos se quedan por la zona incluso después del cierre del parque, en calles aledañas, compran bebidas alcohólicas y continúan haciendo ruido hasta altas horas de la noche, aseguró. "He intentado dialogar con ellos en varias ocasiones, pero después casi todas las veces me han contestado de mala manera", lamentó, al tiempo que subrayó que muchos de ellos ni siquiera son vecinos del barrio.

Los residentes han presentado quejas ante los departamentos municipales de Sanidad y Seguridad y han contactado en muchas ocasiones con la Policía Local. Sin embargo, "la situación sigue igual o cada vez peor", afirmó Benavente. "No podemos pasar otra primavera y verano como los anteriores, sin poder abrir las ventanas ni estar tranquilos en nuestras casas", recalcó.

Benavente comenta además que la continua presencia de estos grupos de baile anima a otros colectivos a realizar actividades como karaokes, celebraciones religiosas o fiestas privadas en el mismo espacio público. Los vecinos de la zona, recuerda, ya soportan durante todo el año el ruido de numerosas actividades que organizan las instituciones, como el cine de verano, los mercadillos navideños o distintas celebraciones culturales: "Los grupos que ensayan sin permiso aumenta más la presión y el malestar", insiste. Los residentes de avanzada edad sufren "especialmente" esta situación, matiza.

Ante esta situación, piden al Ayuntamiento de Palma que tome medidas "urgentes" para regular este tipo de actividades y garantizar una convivencia adecuada: "Estos grupos necesitan un espacio adecuado para sus ensayos que no altere la vida cotidiana de los residentes", exigen.