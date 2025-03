Conductores de galeras proponen a Cort pasarse al sector del taxi: "Queremos una licencia municipal por otra"

La Asociación La Calesa, en representación de los conductores de calesas de Palma, ha emitido un comunicado en el que reclama que, si Cort extingue las licencias de galeras de la ciudad, estas se reeemplacen por otras licencias municipales como podrían ser las de taxi. Este escrito, en el que reclaman que no se cese su actividad, ha sido remitido a los medios por la citada agrupación ya que los conductores no podrán intervenir en el pleno de mañana día 27 porque la asociación no está inscrita en el RMEC o no ha sido declarada de utilidad pública.

Este pronunciamiento llega además en un momento clave para el sector, tras la unanimidad alcanzada en Cort el pasado viernes para extinguir las galeras de caballos, una decisión apoyada incluso por Vox, que cambió su postura inicial tras escuchar las dificultades que en un principio padecía el propio gremio. Ahora, los caleseros esperan que el pleno de mañana ofrezca respuestas a sus demandas y, sobre todo, que no se ponga punto y final a su servicio.

En su comunicado, la asociación defiende la rentabilidad del servicio, argumentando que "hay licencias que llevan de comer a dos familias enteras". Sin embargo, acusan al Consistorio de ser el principal obstáculo para la sostenibilidad del sector, recordando que durante la última década se han implementado medidas que, según ellos, buscan "asfixiar" su actividad. Entre estas, mencionan el decreto de avisos meteorológicos que prohíbe circular en días de alerta amarilla, una norma que consideran injusta. "Que haga alerta amarilla en Andratx o en Ses Salines no perjudica en nada a mi caballo y, sin embargo, no puedo salir a trabajar ese día sin ningún tipo de compensación", explican.

Los caleseros señalan que estas restricciones, impulsadas por el anterior equipo de gobierno "con la excusa del bienestar animal", han sido en parte derogadas judicialmente. Sin embargo, critican que el actual gobierno municipal, que en su momento se opuso a dichas medidas, no las haya eliminado ni ofrecido alternativas viables.

No a las calesas eléctricas

En cuanto a las alternativas propuestas, la Asociación La Calesa rechaza de plano la idea de sustituir las calesas por vehículos eléctricos o aceptar una indemnización económica. "Tenemos una licencia vitalicia y hereditaria que ha dado de comer a más de tres generaciones", subrayan. En su lugar, plantean una solución concreta: si el Ayuntamiento insiste en acabar con el servicio, exigen que se les conceda una licencia municipal equivalente, específicamente de taxi. "Si nos quieren cambiar, queremos una licencia municipal por otra. Nos comprometemos a poner un coche verde y también sería de interés social, todos sabemos la falta de taxis en Palma", argumentan.

El comunicado concluye con un mensaje claro: "No queremos cambiar, pero el Ayuntamiento no nos da otra opción" Representando a 40 familias con diversas necesidades -"enfermos, niños y ancianos"-, reclaman que se considere su situación y se les garantice una transición justa en caso de prohibir su actividad.