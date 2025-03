Més acusa al Ayuntamiento de Palma de "bloquear" las ayudas a las 'escoletes' municipales

Més per Palma ha denunciado que Cort todavía no ha convocado las ayudas de escolarización para las 'escoletes' municipales, lo que ha dejado a algunas familias vulnerables en una situación económica difícil, "obligadas a adelantar un dinero que muchas no tienen y sin garantía de poder recuperarlo".

La regidora de la formación ecosoberanista Kika Coll ha acusado directamente al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y a su equipo de gobierno de actuar con "rapidez cuando se trata de grandes operaciones urbanísticas como la compra de GESA, pero de bloquear las ayudas cuando es necesario apoyar a las familias".

Las ayudas que ahora permanecen paralizadas corresponden al curso 2024-2025, aunque según Coll, el Consistorio ya debería estar preparando las del próximo curso 2025-2026. A pesar de la gravedad de la situación, denuncian desde Més, el equipo de gobierno "sigue sin dar explicaciones claras" y únicamente ha señalado que se están revisando las bases de las ayudas.

"Esta dejadez provoca que cada día las familias tengan que elegir entre pagar la cuota de la 'escoleta' o cubrir otras necesidades básicas, algo que es totalmente inadmisible", ha denunciado la regidora, que ha añadido que la falta de respuesta del PP está "incrementando la desigualdad educativa" y dejando fuera de un servicio esencial a los niños de las familias con menos recursos.

Ante esta situación, MÉS per Palma ha presentado una propuesta al pleno municipal para exigir al equipo de gobierno del PP que convoque estas ayudas inmediatamente, y que además se haga con carácter retroactivo desde septiembre de 2024. También reclaman garantías para evitar que esto vuelva a suceder.

"Seguiremos presionando para que ningún niño se quede atrás por culpa de la incompetencia del PP", han concluido desde Més per Palma.