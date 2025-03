Piden al alcalde de Palma que deje de aparcar su coche en una zona peatonal de Santa Eulàlia

El PSOE pide al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que deje de aparcar su coche todos los días en zona peatonal en la plaza Santa Eulàlia. El vehículo, un nuevo Lexus de 60.000 euros, aparece estacionado casi todos los días (excepto los fines de semana), desde hace meses, en la plaza frente a una salida de emergencia del Ayuntamiento.

Cabe recordar que a escasos metros hay una reserva para coches oficiales, en la misma plaza Santa Eulàlia, y en la plaza de Cort hay varias plazas reservadas a vehículos de la alcaldía con capacidad para unos tres coches. Sin embargo, este diario ha podido comprobar que el vehículo aparece por lo menos desde enero con frecuencia en el mismo sitio, en el que no está permitido estacionar.

Así, el PSOE de Palma ha presentado una proposición a la Junta Municipal del Distrito Centro en la que reclama que se retire el vehículo de esta zona. "Todo el mundo tiene que cumplir las normas, el alcalde incluido", ha recordado el portavoz del grupo socialista, Xisco Ducrós: "¿Cómo puede pedir a la ciudadanía que acate la normativa si él no lo hace? Tiene un aparcamiento para su coche y no lo emplea, no se entiende", ha añadido en una nota de prensa.

El portavoz adjunto de los socialistas, Francesc Dalmau, ya denunció que el alcalde destinara una partida a la compra de un coche de alta gama, marca Lexus, por 61.700 euros. "Al alcalde solo le preocupa su movilidad, no la del resto de la ciudadanía", afeó. Aparcando en una zona peatonal con tanta frecuencia, Dalmau considera que Martínez "abusa de un espacio que está destinado a los viandantes y en el que no se puede aparcar".