Cort descarta por ahora un desalojo policial de la antigua cárcel y promete una solución para sus más de 200 ocupantes

El Ayuntamiento de Palma descarta una solución policial para desalojar a los ocupantes de la antigua cárcel, al menos a corto y medio plazo. El regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, y el coordinador del área, Jaume Pla, garantizaron este jueves durante una comparecencia que se buscará una solución habitacional para las más de doscientas personas que residen en el inmueble en condiciones insalubres. Y apuntaron que solo en última instancia recurrirán a la vía judicial.

Pla intervino a petición de Podemos en la comisión del pleno de Servicios a la Ciudadanía y Busquets lo hizo a instancias del PSOE. Descartaron que las notificaciones entregadas por la Policía Local a una cuarentena de ocupantes de la antigua cárcel el 12 de marzo anticipe una solución policial a este problema. Señalaron que los servicios sociales municipales, en colaboración con Metges del Món, evalúan cada caso para tratar de buscarles una alternativa habitacional. E indicaron que no se marcan plazos, aunque los agentes les dieron diez días para que se marcharan voluntariamente.

"Se identificó a un total de 42 personas, entre ellas nueve mujeres. No consta que hubiera menores. Esta intervención fue solicitada por las áreas de Servicios Sociales. Se les pidió que colaborasen y se marcharan voluntariamente para recuperar la posesión de la propiedad y materializar los proyectos que hay en trámite", manifestó Pla.

Hay que recordar que el Consistorio proyecta demoler la instalación para levantar viviendas. Más a corto plazo, el Consell planea construir una rotonda y un nuevo acceso a la Vía de Cintura, para lo que necesita parte del suelo que ahora ocupa la prisión.

Pla reiteró que "buscamos soluciones individuales para los que están en situación de vulnerabilidad", y subrayó que la Policía Local "actuó de forma proporcionada y salvaguardando sus derechos" cuando les entregó las notificaciones.

El coordinador de Seguridad Ciudadana detalló que los agentes "identificaron a los residentes y solicitaron su marcha voluntaria y el cese de la ocupación" en diez días. En caso de que continúen allí superado ese plazo, señaló Pla, se informará a Patrimonio para que inicie el expediente administrativo de recuperación del inmueble. Si este trámite, durante el que los afectados pueden presentar alegaciones, no surte efecto, "en última instancia el desalojo podría llegar a la vía judicial", destacó.

Busquets, por su parte, descartó "un desalojo en diez días sin asegurarnos de que hay alternativas adecuadas". Recordó asimismo que el recinto "no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad y no es seguro vivir allí porque el edificio está muy degradado". Y reiteró: "No habrá un desalojo sin garantías habitacionales" para sus ocupantes.

"Les criminalizan"

La izquierda afeó a los dos responsables de Seguridad Ciudadana que no concretaran si en estos momentos hay menores en la antigua cárcel. "Respondan si hay menores lo que acabara pasando es que ordenarán un desalojo policial violento y ellos estarán allí para presenciarlo", señaló la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.

"Les criminalizan en lugar de darles una solución. Les recuerdo que allí hay trabajadores que no pueden acceder a una vivienda. Pedimos celeridad, no puede ser que todavía estemos en esta situación", criticó la regidora del PSOE, Silvana González.

"Si no cumplen con su compromiso de encontrarles una alternativa antes de desalojarlos, nos tendrán enfrente", advirtió el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.