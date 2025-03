Los caravanistas de Palma mantienen el pulso contra la ordenanza cívica: "La DGT ya nos permite pernoctar"

Los autocaravanistas de Palma mantienen el pulso contra la ordenanza cívica. Y alejan -todavía más- sus caminos de las dos plataformas estatales que han desconvocado una protesta frente al Ayuntamiento después de que el área de Seguridad Ciudadana les transmitiera que podrán pernoctar en sus vehículos.

"Estas dos asociaciones han vendido humo. Ya hay una ley de la DGT que ya nos permite estacionar y pernoctar dentro de una autocaravana, no cambia nada. No han arreglado nada con nadie, y tampoco hay nada escrito ni firmado. No nos preocupa que hayan suspendido su manifestación. Aunque la ordenanza se apruebe, va a terminar en un juicio. Porque una normativa municipal nunca va a pasar por encima de una ley estatal", ha subrayado Javier González, que vive en una autocaravana.

La plataforma entrega las firmas en Cort. / DM

La Asociación de Caravaning Oasis (ACO) y la Plataforma Autocaravanas Autónoma (PACA) desconvocaron un protesta de caravanas prevista el próximo jueves a las puertas del Ayuntamiento de Palma porque, celebraron, Cort "autorizará la pernocta, entendida como estar en el interior siempre que no se esté acampando". Es decir, con la condición de que cambien de ubicación cada diez días como máximo y no saquen sillas ni mesas a la calle.

Cort no ha querido hacer valoraciones al respecto al menos hasta que termine la fase de exposición pública, que se prolongará hasta la próxima semana, y se decidia qué cambios se introducirán en el texto.

Gonzlález ha indicado que "la raíz del problema" es la falta de vivienda accesible. "Y no nos afecta solo a nosotros, afecta a todo el país. El alcalde no tiene que atacar a 450 caravanas, tiene que atacar a los grupos capitalistas que son los que en este momento están condicionando la vivienda", ha destacado.

"El alcalde gobierna para un sector de la población"

"A la gente no le queda otra opción que vivir en una caravana porque muchos trabajadores ni pueden alquilar una habitación. El alcalde oculta ese problema porque se debe a sus amigos capitalistas y fondos buitres. Los ciudadanos tenemos derechos y responsabilidades, las mismas que el alcalde, que no lo demuestra. Gobierna para un sector de la población y no para todos", ha subrayado este afectado.

La Plataforma contra la Ordenanza (In)cívica, que incluye a los caravanistas, junto con el colectivo de artistas de calle y representantes del PSOE, Més per Palma y Podemos, han entregado este jueves en el Consistorio las firmas que han recogido contra la ordenanza cívica. "Tenemos 1.700 firmas, entre físicas y recogidas en Change.org. Lo que pedimos es democracia y justicia. Que los caravanistas tengan una vivienda, que los niños puedan seguir jugando en la calle y que los artistas puedan seguir actuando en la calle", ha subrayado Mabel Chavarino, presidenta de la asociación de músicos en la calle.