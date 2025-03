El PSOE de Palma denuncia "graves errores" en la licitación de solares municipales a promotores privados

El PSOE de Palma ha advertido de "graves errores" en el contrato de cesión de cinco solares a promotores privados para la construcción de viviendas de precio limitado. En este sentido, los socialistas han detectado errores en el procedimiento "que hacen que sea nulo de pleno derecho". Por ello, han registrado una petición formal al alcalde Jaime Martínez para que paralice la licitación y revise el contrato, además de presentar una moción al próximo pleno de marzo.

"Denunciamos la existencia de graves errores y exigimos al alcalde que pare la licitación; hay que revisarlo porque puede causar inseguridad jurídica y confusión", ha explicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós.

El regidor ha recordado al alcalde "la importancia de hacer las cosas conforme a la ley y ser escrupulosos en un tema tan sensible como la vivienda". Y le ha reclamado "revisar de oficio" el procedimiento. "Los socialistas no creemos que ceder suelo público a promotores privados sea la solución, hay que hacer vivienda pública para que se gestione desde lo público, y más en un momento de máxima emergencia habitacional como el actual", ha dicho Ducrós.

El portavoz ha recordado que el proceso ya se tuvo que modificar al detectar diferentes errores en los solares, que pasaron de ser seis a cinco. "Hay que ser muy escrupulosos, por eso el alcalde tiene que revisar de oficio el contrato. No es lo mismo ceder los solares por 75 años que por 50 años, como hemos detectado. Además, proponen que los promotores planteen quién puede o no acceder a estas viviendas, algo que la ley no permite", ha explicado el regidor Pepe Martínez.

Los promotores fijan las condiciones de acceso

De este modo, entre los errores detectados señalan "un error en el plazo de transmisión de los solares" porque el contrato especifica que son 75 años citando un artículo de la normativa que, en realidad, fija un plazo de 50 años.

Los socialistas también señalan que "existe la obligación de que las viviendas que se construyan en la concesión del derecho de superficie sean viviendas de protección públicas y, por lo tanto, se rijan por sus normas". De este modo, cuestionan que sean los promotores los que fijen las condiciones de acceso a las viviendas, que serán de precio limitado (más caras que las protegidas).