Advierten de la proliferación de asentamientos de caravanas en Marratxí, Llucmajor, Calvià y Andratx

Més per Palma ha alertado este miércoles de la proliferación de asentamientos de caravanas en Marratxí, Llucmajor, Calvià y Andratx, como "consecuencia directa de la inacción del PP" ante la falta de vivienda y la decisión de multar en Palma a quienes no tienen otra opción para residir, ha dicho la portavoz Neus Truyol.

Truyol ha acusado al PP de convertir la emergencia habitacional en una guerra contra los caravanistas que ha hecho que los asentamientos se multiplique en toda el área metropolitana de Palma, ha informado Més en un comunicado.

Més ha criticado "el fracaso del PP", al que atribuye "más expulsión y más precariedad sin solución alguna", por los precios del alquiler disparados, de manera que cada vez más personas se ven forzadas a vivir en caravanas, "una realidad estructural en el área metropolitana de Palma".

El partido ha detectado asentamientos de caravanas en el parque Mediterráneo (junto a la escuela Nova Cabana) en Marratxí; el parking de Bendinat, la antigua ITV de Magaluf y la Playa del Toro, en Calvià; la zona próxima al Ayuntamiento en Andratx; y el camino de Son Noguera en Llucmajor.

Según Truyol, esta situación "no es ninguna casualidad, es la consecuencia directa de la inacción del PP" por no regular el precio del alquiler y no garantizar viviendas públicas. "Y ahora, en lugar de buscar soluciones reales, quieren multar a las personas que no tienen otra opción que vivir en una caravana", ha denunciado sobre la nueva ordenanza cívica que tramita Cort, con multas de hasta 1.500 euros por residir en estos vehículos.

Truyol ha asegurado que la ordenanza no mejora la convivencia, "sólo expulsa a las personas que molestan a su modelo de ciudad elitista", de manera que "no soluciona problemas, sólo los cambia de sitio".

"Trabajadores forzados a vivir en caravanas"

Por su parte, el portavoz de Més en Calvià, Rafel Sedano, explica que en dicho municipio "el alquiler es un lujo y cada vez más trabajadores se ven forzados a vivir en caravanas", mientras el PP "ignora el problema y sólo protege la especulación", lo que "empeora la situación".

La portavoz de Més en Marratxí, Aina Amengual, ha incidido en que "esta gente no vive en caravanas por gusto, sino porque la falta de vivienda" y ha criticado que el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marratxí ya debería haberse puesto en contacto con los que están en dicho municipio.

Por parte de Més per Llucmajor, Oriol Gómez denuncia la situación "alarmante" en el municipio e insta a las administraciones a garantizar este derecho ya abordar las causas de la crisis habitacional".

En Andratx, el crecimiento de los asentamientos de caravanas también es evidente y la portavoz de Més, Ruth Mateu, denuncia que "el PP permite que el mercado inmobiliario expulse a los vecinos y vecinas, pero cuando la gente busca alternativas, la única respuesta que ofrece es la represión y la persecución. Esto no es una política de vivienda, es una política de expulsión".