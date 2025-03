Jaime Martínez celebra el decreto que acelerará la construcción de viviendas en Palma: "Trámites de años pueden reducirse a 18 meses"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha celebrado la aprobación del decreto ley que desbloqueará los suelos urbanos y urbanizables de Palma y permitirá la construcción de veinte mil viviendas, la mitad de ellas de protección pública o de precio limitado.

"Es una herramienta más para agilizar al máximo las actuaciones urgentes para poner vivienda en el mercado. Doy la enhorabuena al Govern por darnos herramientas que nos permitan desarrollar estos suelos previstos en el Plan General de 2023 y aprobados por el PSOE y por Més. Y que se podrán desarrollar en unas condiciones de agilidad para poder ver si a corto plazo podemos tener esta nueva oferta de vivienda", ha indicado Martínez durante una visita a las obras de la escoleta de Son Dameto.

El desarrollo de estos nuevos residenciales estaba previsto de manera progresiva en un plazo de diez años, pero el alcalde ha señalado que "esa calendarización ya se anuló en el decreto ley de simplificación administrativa a instancias del propio Ayuntamiento de Palma" porque "priorizamos la ejecución de vivienda".

"Trámites que duran años se podrían reducir hasta dieciocho meses. Pero no es solo edificar las viviendas, también hay que desarrollar los suelos y dotarlos de servicios, lo que llevará un tiempo. Pero se puede desarrollar paralelamente la urbanización y la edificación, lo que simplifica el proceso", ha valorado Martínez. "Son urbanizables que seguramente no veríamos hasta dentro de dos legislaturas; vamos a ver si somos capaces de empezar a ver resultados esta misma legislatura", ha añadido el primer edil.

Del mismo modo, ha destacado que las nuevas viviendas irán acompañadas por la construcción de más equipamientos y servicios para los barrios para compensar el incremento de población previsto. "En la oferta pública de suelo municipal que hemos hecho desde el Ayuntamiento ya se obliga a los promotores a que doten de equipamientos para suplir determinadas carencias. Y en este caso también se incluye que deberán habilitar zonas verdes o equipamientos para dotar a este incremento de la población", ha manifestado Martínez.

El primer edil también ha señalado que los nuevos urbanizables no dependerán de la entrada en funcionamiento de la nueva depuradora, cuya puesta en marcha está prevista para 2027: "Todos seremos responsables, porque si la promoción privada apuesta por desarrollar el suelo y que haya viviendas asequibles, las administraciones estaremos a la altura para que los Recursos Hídricos y la depuración no sean un obstáculo".

Antigua cárcel: "No he puesto ningún plazo"

Por otro lado, Martínez ha señalado que los servicios sociales municipales siguen evaluando la situación de las más de doscientas personas que habitan irregularmente la antigua cárcel de Palma. Y ha negado que Cort les haya dado diez días para abandonarla, plazo que figura en las notificaciones que la Policía Local les entregó la semana pasada.

"No termina ningún plazo. Ni lo he dicho, ni lo diré. Lo que termina es un plazo administrativo en el que se les comunica que es un lugar en el que no se puede estar. Vamos a ver qué soluciones se pueden dar a todas estas personas. Busquémosla entre todos, pero yo no he puesto ningún plazo a estas personas. Sí he dicho que allí no se puede vivir porque hay informes que dicen que su seguridad no está garantizada", ha subrayado.

Asimismo, se ha referido a la necesidad de desalojar este inmueble porque el Consell proyecta una rotonda que dé acceso a la Vía de Cintura. "Lo que hemos iniciado un proceso administrativo de recuperación de ese inmueble, pero no termina ningún plazo", ha reiterado.

"Me preocupa la situación de los asentamientos en Palma y quien la ha explicado ha sido precisamente este alcalde. En los últimos años se ha mirado hacia otro lado, pero yo no he venido a mirar hacia otro lado. Pondremos encima de la mesa toda la información en las próximas semanas para que todas las administraciones sean conscientes de la problemática, hablemos de autocaravanas, de la antigua cárcel o de otros asentamientos", ha manifestado Martínez.