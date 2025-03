El local que albergó La Balanguera deja atrás su pasado mallorquín y se transforma en un restaurante de cocina coreana

Mallorca pierde otro restaurante de cocina tradicional: La Balanguera, situado en pleno centro de Palma, ha bajado definitivamente la persiana y, en su lugar, abrirá un restaurantes de cocina coreana.

Ahogados por los precios del alquiler, los propietarios, Alberto Jareño y Nadine Grabow, se han visto obligados a traspasar su restaurante. “Es realmente difícil mantener un negocio en Mallorca”, lamentan.

Jareño y su mujer, la alemana Nadine Grabow, decidieron en 2018 coger las riendas del local, con más de 60 años de historia, y darle un nuevo impulso.

El restaurante La Balanguera / -

Nadine se puso al frente de los fogones, elaborando exquisitos platos inspirados en las recetas de la madre y la abuela de Alberto. El menú incluía Porcella, Arròs brut, frit mallorquí o Tumbet. El buen hacer de Grabow recibió numerosos reconocimientos, entre ello el de la Guía Repsol.

Sin embargo, en julio de 2024 llegó el final: Nadine Grabow enfermó y tuvo que dejar la cocina. "Intentamos contratar a alguien temporalmente para reemplazarla, pero no conseguimos encontrar a un cocinero que preparara los platos como lo hacía mi esposa", explica Jareño. "Al final, eso nos hundió. Todavía arrastrábamos deudas del cierre durante la pandemia de COVID-19, el alquiler era muy alto y tuvimos que tomar una decisión."

Nuevos proyectos

Ambos también estaban agotados de ser esclavos de su propio negocio: afrontaban jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias y, a pesar de tener una amplia clientela, al final del día las cuentas no salían.

Sin embargo, la pareja no está dispuesta a tirar la toalla. "El nombre La Balanguera sigue siendo nuestro, y ya tenemos algunos planes para un nuevo comienzo, aunque todavía no es el momento de hablar de ello. Por ahora, nos tomaremos un merecido descanso", señala Jareño.

Cocina coreana

Ahora, en el local situado entre las calles Bisbe Maura y Vinyassa, muy cerca del centro comercial El Corte Inglés de Avenidas, abrirá un restaurante de cocina coreana. Aunque Jareño hubiera preferido que otro restaurante español ocupara el local, no recibió ninguna oferta en ese sentido. "Hubo interés español, pero no querían pagar nada por el traspaso y eso no era viable. Así que en noviembre de 2024 vendí al mejor postor", explica.

Así, el local que durante más de medio siglo ofreció cocina mallorquina, se convertirá en un restaurante de barbacoa coreana. Las obras están prácticamente terminadas, y la apertura está prevista para los próximos días.