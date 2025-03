Los taxistas lanzan un SOS por "el bloqueo absoluto" en el departamento de Movilidad de Cort: "La situación es desesperada"

La patronal de taxistas mayoritaria lanza un SOS por "el absoluto bloqueo" en la tramitación de licencias en el departamento de Movilidad de Cort. Biel Moragues, presidente de Taxis-PIMEM, ha descrito una "situación desesperada" y ha amagado con reclamaciones económicas al Ayuntamiento por daños y perjuicios.

"Hay taxistas con graves problemas porque tenemos una situación de bloqueo absoluto. Los mismos funcionarios de Movilidad lamentan que hay falta de personal y no sabemos hasta qué punto están aplicando un poco más de bloqueo para reivindicar su situación. Pero para nosotros es una situación insostenible. Desde diciembre no se ha emitido ninguna licencia que se haya presentado para su autorización. Hay gente que tiene financiaciones en marcha o el cobro del pago único del paro y si estos expedientes caducan se enfrentan a un grave problema", ha manifestado Moragues este martes.

El presidente de Taxis-PIMEM ha advertido de que como que el Ayuntamiento de Palma no da estas licencias desde hace ya cuatro meses, "estos taxistas no pueden tramitar la autorización interurbana y los coches van indocumentados durante meses, arriesgándose a sanciones gravísimas".

Moragues ha mostrado su frustración porque sus quejas no han tenido eco. "Hemos pedido de manera reiterada a los departamentos de Movilidad del Govern y del Ayuntamiento de Palma que cuando se hace un traspaso o cambio de coche, hagan una emisión de documentos temporal hasta tener la definitiva. Pero no lo hacen y la situación ya es insostenible", ha destacado.

Moragues ha puesto otro ejemplo que ilustra este "bloqueo" en el área de Movilidad que dirige Toni Deudero. "En noviembre hubo un examen de carnet de taxista, pero el número de personas que aprobaron no se facilitó hasta febrero, una semana antes de que se realizara otro examen. Así que ningún conductor que aprobó en noviembre pudo ser contratado porque no tenía el número de carnet que había obtenido con el aprobado", ha destacado.

Asimismo, ha advertido de que esta situación afecta a más de un centenar de compañeros. "Pedimos al Ayuntamiento que lo solucione de una vez por todas. Puede haber falta de personal y lógicamente algo de bloqueo por parte del que hay para exigir soluciones. Hemos recibido peticiones de disculpas del regidor Deudero. Pero en la última comisión de seguimiento nos reconoció que los documentos que se meten por registro no se abren hasta nueve meses después. Es muy grave que los expedientes no se tramiten hasta después de tanto tiempo", ha expresado indignado.

Moragues ha indicado que los casos más graves se producen en la transmisión de licencias. "Desde diciembre no ha salido ninguna. Los funcionarios nos dicen que es el regidor el que no firma los documentos. Pero nosotros hemos comprobado que el problema es que alguien no redacta el decreto. Así que no se firma, y por tanto no se puede expedir la licencia", ha subrayado.

"También hay problemas cuando alguien cambia de coche. En ese caso pasa lo mismo, pasan los meses sin que el decreto del coche nuevo se tramite para expedir la licencia", ha indicado Moragues.

"Si el que llega no tiene ni idea, no se arregla nada"

"Es una situación que no habíamos vivido nunca. Es verdad que la persona más eficiente del negociado de Movilidad ha estado de baja por una embolia y ha sido la gota para que todo estallara. La falta de personal se puede solucionar con más personal, pero si el que llega no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, no se arregla nada. Ellos mismos nos han pedido que hagamos algo porque la situación allí es insostenible", ha descrito Moragues.

El presidente de Taxis-PIMEM ha indicado que valorarán los daños económicos caso por caso y reclamarán. "Hay quien ha pedido el paro único y ahora lleva meses sin licencia. O al que le ha caducado un expediente de adquisición de la licencia y ya ha pedido la financiación. Puede haber problemas muy serios", ha advertido.