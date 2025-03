Caravanistas advierten de "una alarma social muy grande" en Palma por la nueva ordenanza cívica

Una plataforma de caravanistas de ámbito nacional advierte de que "hay una alarma social muy grande en Palma" por la nueva ordenanza cívica que prevé multas de hasta 1.500 euros por vivir en una autocaravana. Así se ha expresado el presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (P.A.C.A.), Jesús Gallardo, tras mantener una reunión en Madrid con el senador y exalcalde de Palma, José Hila.

"Hay una alarma social muy grande en Palma de Mallorca debido una ordenanza municipal desproporcionada, ilegal y tirana que dejará es a miles de personas ya no sin techo, sino que habrá que expulsarlas. En la calle no van a poder estar, se les prohibirá pernoctar, incluso dentro de las autocaravanas", ha manifestado Gallardo. "Estas personas son trabajadores. El único delito que han cometido es que no tienen 600 euros para pagar una habitación ni el alquiler de un piso", ha añadido.

El presidente de la P.A.C.A. ha criticado además que el Ayuntamiento de Palma "está incumpliendo, a sabiendas, la ley de empadronamiento, por lo que el alcalde les está privando de un derecho constitucional".

"No se puede denunciar un estacionamiento"

La alternativa, indica Gallardo, "no es expulsarles, sino acondicionar los espacios donde puedan tener su agua, su desagüe y puedan estar estacionados". Finalmente, ha rseñalado que la Policía Local "puede denunciar una acampada, pero no denunciar un estacionamiento". En este sentido, ha indicado que "los tribunales dicen que se puede permanecer dentro siempre y cuando no estén acampados, como es el caso de estas familias que trabajan en Palma".

Esta plataforma, junto con la Asociación de Caravaning Oasis (ACO), han convocado una concentración frente a Cort el próximo 27 de marzo contra la ordenanza cívica, que está en fase de exposición pública. Quieren mantener el pulso en la calle contra la normativa después de que en febrero se manifestaran por el centro de Palma, una protesta que citó a más de doscientos autocaravanistas.