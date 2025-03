ARCA denuncia la degradación del Arc de la Drassana en S'Hort del Rei

ARCA ha denunciado ante el Ayuntamiento de Palmay el Consell de Mallorca la degradación del Arc de la Drassana en s'Hort del Rei. "Hemos insistido en la penosa situación de mal estado de conservación de este elemento arquitectónico que sufre una dejadez cada vez más preocupante, tanto por el estado de degradación, como se pone de relieve en las fotografías, como por la vegetación que daña los alrededores", ha manifestado la entidad proteccionista.

Recuerda que el Arc de la Drassana se sitúa en pleno conjunto histórico de Palma y en una zona altamente patrimonial: junto al Palacio de la Almudaina, cerca de s'Hort del Rei, las murallas y en una zona de continua visita tanto por residentes como por visitantes.

Detalle del mal estado de conservación de este elemento arquitectónico. / ARCA

"Si las administraciones responsables, principalmente el Ayuntamiento de Palma, no se ponen manos a la obra para solucionar esta degradación hoy ya en fase visible y diríamos que acelerada, no tienen sentido las proclamas para poner Palma en el mapa patrimonial de Europa ni interés en 'declaraciones patrimoniales' que no serían más que un contrasentido o una grave incoherencia", subraya ARCA, al tiempo que advierte de que la conservación de este elemento patrimonial "es una obligación ineludible e inaplazable".

Compromiso verbal de los responsables municipales

La entidad califica de "especialmente preocupante" la pérdida de consistencia de los muros y la erosión de las piezas de piedra arenisca. "Hay que tener en cuenta que este sistema constructivo no admite deformaciones progresivas; una vez alcanzado el punto de colapso, la desaparición del monumento sería irreversible. Algunas de las patologías evidencian que la actuación debe ser inmediata", reclama ARCA.

Finalmente, señala que tras conversar con responsables municipales "nos han confirmado verbalmente que acusan recibo de nuestras denuncias y se ponen a trabajar para llevar adelante las rehabilitaciones y el control necesarios".