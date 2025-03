Una empresa de Liechtenstein presenta un proyecto para reformar el jardín y la piscina de Casa Thyssen

La Comisión del Centro Histórico de Palma ha dado el visto bueno al proyecto presentado por una empresa de Liechtenstein para reformar el jardín y la piscina de Casa Thyssen, la exclusiva propiedad que Tita Cervera tiene en el barrio de El Terreno y que lleva años a la venta. El diseño planteado por Imvespam Ansalt, con domicilio en Vaduz, pretende devolver al exterior de la villa sus carcaterísticas históricas originales.

La mansión, en la esquina de las calles Lacy y Bellver, se vende por 4.950.000 euros, un precio que se ha ido rebajando desde los 6,4 millones que la baronesa pedía en 2017. La empresa de Liechtenstein que ha presentado el proyecto de reforma podría haberlo hecho en nombre de la baronesa o de un comprador que quiere saber si tendrá la autorización del Ayuntamiento de Palma para ejecutar dicha reforma una vez sea el propietario.

Un proyecto quiere reformar los jardines y la piscina. / Living Blue Mallorca.

"La intervención consiste en modificar la zona del jardín, demoler la actual piscina y construir una nueva en la misma ubicación, aunque de forma rectangular, tal y como al parecer era en el pasado. El objetivo es recuperar y restaurar las características originales del jardín isabelino español que forma parte del patrimonio cultural de Palma, y cuyas características originales fueron alteradas por distintas reformas", ha explicado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

La reforma de la villa, conocida originalmene como ca l'Indiano, busca recuperar el jardín original, de 2.300 metros cuadrados, devolviendo sus características históricas e introduciendo especies vegetales típicas de los jardines isabelinos. Esta intervención también incluye la recuperación de pérgolas, fuentes y caminos de descanso, entre otros.

"Como consecuencia del paso del tiempo el jardín se ha ido desvirtuando. Con el informe de un historiador quieren recuperar un antiguo jardín isabelino que formaba parte del conjunto de esa casa. Se trata de recuperar esos elementos paisajísticos de pérgolas, caminos, fuentes o disposición de la piscina tal y como eran cuando se diseñó originalmente el inmueble", ha expresado Fidalgo.

Los representantes del PSOE y Més per Palma en la Comisión del Centro Histórico, por su parte, han opuesto que no es posible saber cómo era originalmente el jardín porque no existen registros documentales. Asimismo, han solicitado información técnica que detalle cómo se ejecutará la rehabilitación.

Una villa protegida

El futuro propietario podrá rehabilitar su interior, pero deberá preservar los elementos exteriores porque el inmueble está incluido en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Palma. «No se permitirá ningún tipo de añadido, ni en planta ni en altura. Se ha añadido un pequeño cuerpo a la fachada lateral; no se tolerarán más», advierte la ficha del edificio.

La villa fue construida en 1867. Los Thyssen la adquirieron a la familia del general Coll de San Simón para utilizarla como campamento base en sus desplazamientos a Mallorca, pero lo cierto es que nunca han llegado pasar largas estancias en la villa. De hecho en 1993, pocos años después de comprarla y cuando estaba en pleno proceso de rehabilitación, ya salió al mercado por 325 millones de pesetas.