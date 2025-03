Exige que se cumpla la sentencia de las barandillas del edificio Pelícano de Cala Major

Primero se encadenó al balcón de su casa para evitar que se cambiaran las barandillas y después decidió acudir a los tribunales para que se anulara la licencia municipal que autorizaba un cambio radical del diseño exterior del edificio Pelícano de Cala Major. Y tras diez años de pleitos en los juzgados, además de un enfrentamiento constante con la comunidad de propietarios de este edificio, al final Cristina Amunategui logró su propósito. Lo tribunales, a través de dos sentencias, determinaron hace ya dos años que el procedimiento para aprobarla la licencia de obras, fechada en el año 2008, era irregular. Y por lo tanto, la licencia quedaba anulada por un defecto en su tramitación. Sin embargo, los tribunales se pronunciaron cuando la obra estaba concluida, es decir, cuando todos las barandillas de las terrazas exteriores ya se habían cambiado.

Cristina Amunategui, que se vio obligada a gastarse miles de euros para contratar a abogados, tuvo que vender su piso, debido sobre todo al acoso de sus propios vecinos, que no le perdonaban que se opusiera al cambio de las barandillas. La mujer no estaba conforme con el nuevo diseño, porque entendía que era peligroso. El antiguo diseño, que ella defendía, era circular con barrotes verticales. La comunidad, en cambio, eligió un modelo con barras horizontales, que a juicio de Cristina, suponía un peligro porque facilitaba la escalada y se podían producir caídas.

Pero ya han pasado dos años desde que la justicia se pronunciara sobre este tema, al anular la licencia del cambio de las barandillas, pero la sentencia aún no se ha ejecutado. La mujer afirma que, pese a que ya no reside en la finca, seguirá luchando para que se vuelvan a cambiar las barandillas de los balcones y lo hará hasta sus últimos días. Cristina Amunategui considera que no tiene ningún sentido que un ciudadano acuda a los tribunales para resolver un conflicto, consigue que los jueces le den la razón, pero después la sentencia no se ejecuta. «Entonces, si las decisiones de los jueces no se cumplen, para qué sirven los tribunales», señala la mujer, que se muestra indignada con la falta de iniciativa, por parte del Ajuntament de Palma, para que se ejecute la decisión judicial.

La mujer ha contratado a un nuevo abogado para que la defienda. El letrado presentó hace meses un escrito al Ajuntament de Palma y exigió la ejecución inmediata de la sentencia. Hizo lo propio en el mismo juzgado que se pronunció sobre este conflicto, pidiendo que proceda a que se cumpla la orden judicial. El abogado todavía no ha recibido respuesta.

La antigua vecina tampoco entiende como los administradores del edificio Pelícano, que fueron los que impulsaron este cambio de diseño, no han asumido ninguna responsabilidad, a pesar de que un nuevo cambio de todas las barandillas supondrá a los propietarios de los pisos un elevado coste económico. La mujer asegura que aún le quedan muchas fuerzas para continuar luchando y hará todo lo posible para que la sentencia se ejecute. «He sufrido mucho, pero logré que los jueces me dieran la razón», recuerda.