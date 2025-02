Podemos acompaña a una delegación de caravanistas de Palma al Congreso de los Diputados

La regiora de Podemos Palma, Lucía Muñoz, ha acompañado a una delegación de caravanistas al Congreso de los Diputados para "exigir soluciones ante la ordenanza cívica y la crisis de vivienda que sufren las islas", para lo que han registrado una batería de iniciativas. Los caravanistas Begoña Iglesias, Javier González y Enrique Cobos se han reunido con las diputadas de la formación morada, Ione Belarra y Martina Velarde.

"Tengo 61 años y vivo en una caravana porque la crisis de vivienda en Mallorca no me permite vivir en otro sitio", ha explicado Iglesias. "Como que no podía seguir haciendo frente al alquiler, viví los primeros seis meses en un coche. Luego alguien me prestó una caravana", ha explicado esta afectada. Los caravanistas consideran que la futura ordenanza cívica, ahora en fase de exposición pública, "sólo pretende expulsarnos de Palma". Asimismo, han criticado "la vulneración de su derecho al empadronamiento" que Cáritas ha denunciado.

Tras la reunión, Podemos ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas. "Queremos que el Gobierno actúe ya para solucionar la grave crisis de vivienda de Palma, las islas y todo el territorio nacional. Y para garantizar que se respeten los derechos de las personas más vulnerables, que no se las criminalice ni se las persiga y que se les ofrezca una alternativa habitacional digna", ha expresado la formación morada en un comunicado.

Hay que recordar que la nueva ordenanza cívica prohíbe residir en autocaravanas y prevé multas de hasta 1.500 euros para quien incumpla, con excepción de personas en situación de vulnerabilidad social.

Derecho al empadronamiento

En este sentido, Podemos plantea al Gobierno una serie de preguntas para que este se pronuncie sobre las "políticas de criminalización de la pobreza y de exclusión residencial que está llevando a cabo el PP con el apoyo de Vox". Además, ha presentado una iniciativa exigiendo al Ejecutivo que actúe para garantizar que las administraciones locales cumplen con la legislación nacional. "No puede ser que la ordenanza de Palma contravenga lo que dice el Gobierno y la DGT con respecto a las caravanas", ha señalado Muñoz al respecto.

Del mismo modo, reclama que se garantice el derecho al empadronamiento de las personas vulnerables de todo el territorio y que ofrezca una alternativa habitacional a las personas que residan actualmente en infraviviendas. Por último, Podemos insta al Gobierno a limitar la compra de vivienda a no residentes y a bajar por ley el precio de los alquileres un 40%.