En las tripas de un horno mallorquín con más de 100 años de historia: "Ca l'Amo en Pep era la vida de mi padre"

El horno de piedra todavía está caliente y el olor a harina invade la mayoría de estancias del local. Las vitrinas están vacías y las máquinas apagadas, pero aun pueden leerse los papeles que quedaron colgados con celo de las estanterías de detrás de los mostradores sobre los que Arnau Company apuntaba a mano los precios de los productos de Ca l’Amo en Pep. «Pan Payes, 1 Kilo, 2,85; Llonguet Pequeño, 0,70 céntimos; Pa Moreno, 700 gramos, 2,60», rezan algunos de ellos. Alimentos no perecederos como botellas de Coca Cola, botes de miel y bolsas de patatillas siguen en el mismo sitio, colocados en lo alto, a la vista del cliente, esperando a ser comprados. Dos libros de recetas antiguos aguardan sobre una mesa, como si Company los hubiese colocado ahí sabiendo que los consultaría.

El lugar descrito, un negocio parado en el tiempo, no es otro que el histórico horno mallorquín Ca l’Amo en Pep, cerrado desde hace dos semanas tras el fallecimiento de Arnau Company, corazón y alma de esta panadería centenaria de origen familiar. Su hijo, Joan Company, abre las puertas del horno a Diario de Mallorca en una tarde soleada y tranquila en la barriada de Establiments, para dar a conocer la historia y tradición que rodea a una de las panaderías más emblemáticas de la isla. Solo ha limpiado un poco, comenta, pero todo lo demás está tal y como lo dejó su padre. No sabe si volverá a abrir o no.

«Su último día en la panadería fue el 6 de febrero del año pasado. Luego, se puso enfermo, y dos empleadas se encargaron del negocio y yo del papeleo. Esto era su vida. El decía que sin el horno se moriría, que no tendría nada que hacer. Hasta el último día se levantaba a las tres o las cuatro de la mañana para venir a trabajar», cuenta el pequeño de los Company.

En el año 1947, el padre de Arnau Company, Joan Company, cogió las riendas del horno. Ca l’Amo en Pep lleva desde finales del siglo XIX en el mismo lugar y fue construido por Pep, propietario de la cementera del barrio -de ahí el nombre-, para dar de comer a los caballos de aquellos que iban hacia Banyalbufar a buscar tomates. Joan desde pequeño estuvo muy vinculado a los frailes de Son Anglada, donde ya cocinaba pan, hasta que Amador Salom Calatrava consiguió que con ocho años entrara en el horno.

Arnau, que vivió prácticamente toda su vida en la planta superior de Ca l’Amo en Pep, empezó con una corta edad a ayudar a su padre en la panadería al salir del colegio. Cuando este ya se retiró, cogió las riendas del negocio.

«Este es un horno muy antiguo. Las vigas que ves al descubierto son de hierro, de fundición, y eso ya no se hace. También tiene un arco típico de las casas mallorquinas», apunta Joan Company hijo durante la visita. El horno antes era moruno y estaba unos metros hundido, pero tras una inundación en 1983 lo cambiaron por otro de piedra. Acostado sobre él reposa una pala larga, fina, que servía para hacer llonguets. «Así se hacían antiguamente, se ponían todos en fila y se metían dentro a la vez».

Cada rincón del inmueble está lleno de detalles, de recuerdos, de elementos de una época que ya no volverá. De una identidad, la mallorquina, de la que Palma se va desprendiendo poco a poco y de la que Ca l’Amo en Pep, aun con las puertas cerradas y las persianas bajadas, continúa siendo valedor.

