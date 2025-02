Cort compró rifles para la Policía Local que no se podían utilizar

El Ayuntamiento de Palma adquirió a principios del año 2023 tres armas especiales para ser empleadas por la Policía Local, que no se podían utilizar. Se trataba de tres rifles de un modelo semiautomático, calibre 9, que fueron adquiridas a una empresa de armamento ubicada en Chequia. Se realizó esta compra pese a que la normativa que regula el uso de armas especifica con claridad que, salvo excepciones puntuales, los agentes de la policía local únicamente pueden utilizar pistola o revólver. Por lo tanto, no se disponía de ninguna cobertura legal para utilizar estos rifles especiales cuyo precio en el mercado ronda los dos mil euros por unidad.

Al tratarse de un arma adquirida en un país extranjero, todos estos elementos son previamente estudiados por el departamento de intervención de armas y municiones de la Guardia Civil. Al llegar a España los funcionarios especializados comprobaron las características de los tres rifles, comprobando que se trataba de un modelo que no podía ser utilizado por ninguna policía local y, por lo tanto, la de Palma tampoco podía usarlo. Ante esta situación las armas fueron requeridas y no se firmó la autorización para su uso.

El Ayuntamiento de Palma no se conformó con esta decisión técnica adoptada por la Guardia Civil y decidió llevar el caso ante los tribunales. Sin embargo, esta iniciativa para poder hacer uso de este armamento específico ha fracasado, ya que los jueces han confirmado que, en efecto, este tipo de arma de asalto no puede ser utilizada por los agentes de la Policía Local, ya que no tendría sentido emplearla en el tipo de actuaciones que suelen llevar a cabo.

El tribunal le recuerda al Ayuntamiento de Palma que el reglamento de armas es muy claro en cuanto al tipo de armamento que pueden utilizar las policías locales. Estos cuerpos de seguridad no pueden hacer uso de las denominadas armas largas, que se caracterizan sobre todo por la longitud del cañón, que específicamente debe ser inferior a 30 centímetros.

Es cierto que existe una normativa autonómica, a la que se agarró el Ayuntamiento de Palma, que establece que los agentes locales pueden utilizar un armamento excepcional, pero el tribunal interpreta que no se está refiriendo a rifles de asaltos, que fueron los que se adquirieron al fabricante checo.

El tribunal recuerda que es el Estado el que desarrolla la competencia exclusiva en el uso de armas y sus correspondientes autorizaciones. Un control que se extiende, no solo hacia los particulares que disponen de un arma, sino también hacia las policías locales. Y esta labor de control corresponde a la Guardia Civil, que dispone en cada territorio de una unidad específica.

La sentencia deja muy claro que el Ayuntamiento de Palma no puede agarrarse a ninguna normativa que justifique que sus agentes puedan utilizar, ni tampoco disponer, de este tipo de modelo de armas de largo cañón. Los agentes se deben limitar a utilizar, siempre en casos muy excepcionales, de armas cortas, es decir, pistolas o revólveres. n

