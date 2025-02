Decenas de bicicletas de BiciPalma fuera de circulación se acumulan en el parque de sa Riera

El equipo de gobierno municipal reivindica la solvencia de Bicipalma y se reafirma en su apertura a los turistas. Lo hace frente a las críticas de la izquierda, que advierte de que el servicio se encamina al "colapso". Y pese a la acumulación de decenas de bicicletas fuera de circulación en el parque de sa Riera, donde se ubica el taller y el almacén de recambios de este servicio de transporte público.

El plan de abrir BiciPalma a los turistas no tiene marcha atrás, como ha quedado claro este viernes en la comisión de Urbanismo y Medioambiente en la que el PP y Vox han tumbado una proposición de Més per Palma para que la bicicleta pública volviera a estar limitada a los residentes en Mallorca. "Hay cero euros del presupuesto de 2025 para este servicio y encima lo abren a turistas", ha señalado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, quien ha vaticinado "un colapso aún mayor del servicio en los próximos meses", cuando se incremente la llegada de visitantes a la ciudad.

Como ejemplo, durante su intervención la regidora ha mostrado fotos de estaciones de BiciPalma completamente vacías recogidas los días 18 y 19 de febrero en distintos puntos de la ciudad. "Donde sí hemos visto muchas bicicletas aparcadas en el parque de sa Riera. Hemos contado al menos 400, una cifra altísima teniendo en cuenta que la flota es de 1.080 bicicletas", ha manifestado.

Finalmente, Truyol ha criticado que el Consistorio utilice en la web de Bicipalma una imagen de una usuaria del servicio tomada en Alemania.

Imagen promocional de BiciPalma tomada en Alemania. / DM

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha rechazado de plano que este sistema de transporte público vaya a colapsarse por su apertura a no residentes. El concejal ha querido demostrar con cifras que este cambio no se ha traducido en un incremento significativo de altas. "Ha habido 2.277 solicitudes de alta y el 86,5% corresponden a residentes. A 31 de diciembre de 2024 había 32.459 personas de alta en el servicio. Y el 17 de febrero la cifra era de 33.677, solo un 3,47% más", ha detallado Deudero.

20.000 usuarios activos

Asimismo, el regidor ha aclarado que no todos ellos utilizan el sistema de bicicleta pública. En este sentido, ha señalado que la cifra de usuarios activos -han pagado- no llega a los 20.000.

El concejal ha reiterado que la apertura a visitantes no se traducirá en menos vehículos disponibles: "Cuando se pide al alta se tarda una media de siete días para tramitarla, por lo que prácticamente ningún turista se da de alta".

El socialista Xisco Dalmau, al frente de Movilidad la pasada legislatura, ha destacado que la bicicleta pública "es una evidencia más de que la movilidad de Palma ha colapsado", y ha criticado que "no haya ninguna partida para seguir ampliando la red de Bicipalma".