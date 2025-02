Cort espera aprobar el miércoles las bases para las subvenciones de las asociaciones de vecinos

El Ayuntamiento de Palma espera aprobar la próxima semana las esperadas bases de convocatoria de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de vecinos. La directora general de Participación Ciudadana, Patricia Díaz, ha expresado su confianza en que la Junta de Govern del próximo miércoles dará luz verde a unas bases que llevan meses de retraso y que han provocado reiteradas quejas entre las asociaciones agrupadas en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

Díaz ha comparecido en la comisión de Servicios a la Ciudadanía a petición del PSOE para que explicara los motivos del retraso y el calendario de aprobación. "Las asociaciones de los barrios dan trabajo a 150 dinamizadores y monitores a los que se está enviando al paro porque no hay dinero para sufragar sus actividades", ha criticado la regidora socialista Angélica Pastor.

La directora general de Participación Ciudadana ha justificado el retraso porque "hemos tenido que modificar varias veces las bases porque hemos introducido un amplio abanico de sugerencias aportadas por las entidades vecinales, no hemos hecho un corta-pega de lo que había". Asimismo, Díaz ha lamentado que "nos ha perjudicado la falta de personal que nos encontramos en la regiduría cuando llegamos, así que hemos hecho todo lo posible".

En manos de Intervención y Servicios Jurídicos

En estos momentos la documentación está en manos de Intervención y los Servicios Jurídicos. En caso de que informen favorablemente, la próxima Junta de Govern aprobará las nuevas bases de las subvenciones.

"No tienen ni idea de cómo se gestiona un Ayuntamiento", ha espetado Pastor a Díaz. "La realidad es no tienen capacidad para sacar adelante las subvenciones. Lo que pretenden es ponérselo difícil a las entidades para alejarlas de la institución. Tampoco quieren escucharles y por eso han limitado las intervenciones que pueden hacer en los plenos. No les interesa que tengan vida y se reivindiquen", ha criticado la regidora socialista.