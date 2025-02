Palma amplía el número de taxis en circulación el próximo verano para cubrir la demanda

El Ayuntamiento de Palma ha dado el visto bueno a los horarios de los taxistas de cara a la próxima primavera y verano. El objetivo es aumentar el número de taxis en circulación para hacer frente a la demanda existente por el aumento del turismo. En este sentido, durante los meses estivales se ampliará al máximo el abanico de tiempo disponible de los taxistas en las calles. Es decir, la práctica totalidad de los más de 1.200 taxis de Palma podrán trabajar durante todo el día.

Como ya sucedió el año pasado, de mayo a octubre se establece un sistema de cinco grupos, con total libertad, salvo la limitación de un turno por el centro de Palma por semana. Es decir, al menos el 20% de la flota no podrá parar en el puerto, aeropuerto, Can Pastilla y Platja de Palma durante esa semana para no dejar desatendido el servicio en la ciudad como ha pasado otros años.

El mes de marzo queda con el mismo horario y servicio de invierno. Los viernes, sábados y vísperas de festivo de marzo y abril se autoriza a la totalidad de la flota a prestar servicio de 22:00 a 06:00 horas. Asimismo, se establece que en el mes de abril los taxistas trabajarán durante cuatro días con uno de libranza y de mayo a octubre podrán trabajar todos los días durante todas las horas.

332 aspirantes a taxista en enero

Por otra parte, el área de Movilidad ha confirmado que un total de 332 aspirantes al carnet de taxista se han presentado a las pruebas celebradas el pasado 30 de enero en la UIB. En total y desde principios de legislatura, el número de aspirantes presentados para la obtención del carnet se eleva a 1.185, de los que 337 han aprobado la convocatoria.

Al igual que en convocatorias anteriores, los aspirantes a taxistas no perderán los módulos aprobados durante dos convocatorias y que aquellos taxistas que no hayan superado la prueba del catalán podrán hacer un curso en el Institut d’Estudis Balearics ( IEB).