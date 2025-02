Revuelo en Génova por la tala de decenas de almendros en flor en una finca

Decenas de almendros en flor arrancados de raíz y tirados en el suelo. Esta es la escena que ha provocado un revuelo entre los vecinos del barrio de Génova, que han visto el paisaje de la finca Son Berga (muy cerca del cuartel militar de Jaime II) con una gran cantidad de árboles caídos por todo el terreno.

Este diario se ha puesto en contacto con la propiedad de la finca —que alberga la empresa Aguas de Son Berga—, que explica que todos los almendros del inmueble estaban infectados de Xylella fastidiosa, una bacteria muy común que se propaga rápidamente y que provoca que los árboles se debiliten y mueran.

La propietaria de la finca, consciente del malestar de los vecinos, apunta que "prácticamente todos los almendros estaban enfermos" y que no tenía alternativa: "La empresa que contratamos para hacer el saneamiento solo podía hacer los trabajos en febrero, ha coincidido que los almendros ya estaban en flor, pero eran muy viejos y ya no daban producción". Contra la Xylella, lamenta la dueña, "no se puede hacer nada".

WhatsApp Image 2025-02-13 at 12.35.47.jpeg / DM

Igualmente, los únicos árboles que se han arrancado, subraya, son los almendros enfermos. El resto de árboles —en la finca también hay olivos y algarrobos— continúan intactos o, como mucho, se han podado para sanearlos.

También explica que ha pedido ayudas a la conselleria de Agricultura, a través de ASAJA, para resembrar la finca con más árboles, ya sean más almendros, olivos o algarrobos. "Para recuperar el campo teníamos que retirar toda la vegetación enferma", lamenta. La propiedad solicitó las ayudas hace aproximadamente medio año.

