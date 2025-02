Rechazo de escritores, músicos y creadores a la ordenanza cívica de Palma: "Criminaliza a los artistas de calle y recorta libertades"

Escritores, músicos y creadores de la isla han publicado un video para expresar su rechazo a una ordenanza cívica que "criminaliza" a los artistas de calle y "recorta libertades ciudadanas". Los participantes expresan su apoyo a Nou Circ Social Balears en su pulso contra la normativa que entrará en vigor en abril o mayo y animan a los ciudadanos a presentar alegaciones ya que el texto se encuentra en fase de exposición pública.

"El PP y Vox están trabajando en una ordenanza que ataca derechos fundamentales de los seres humanos, vulnera actividades lícitas como el arte en la calle, ataca directamente a los artistas urbanos y recorta libertades ciudadanas", expresa el poeta, traductor y editor Jaume C. Pons.

La escritora Roser Amills también se une a esta reivindicación. "Si en Palma no era suficiente con los desahucios o con los problemas de los jóvenes que se tienen que ir a vivir fuera porque no pueden pagar los alquileres, ¿ahora también vamos a desahuciar a los artistas y creadores de la calle?", se pregunta en el video.

Joan Miquel Oliver, guitarrista y cantante, considera que la futura ordenanza cívica "esconde un intento de sacar a esta gente de la calle" lo que, apunta, "es una contradicción con los principios más básicos de libertad y de respeto a los derechos humanos".

Oliver subraya que "hay muchas cosas que no nos gustan, pero no por eso hay que prohibirlas".

"Buenos días Ayuntamiento de Palma", introduce la actriz Vidda Priego. "Me encanta Palma y me encanta la música. Por eso me encanta caminar por las calles de la ciudad y disfrutar de vuestros maravillosos monumentos, escuchar la lengua que tanto defendéis desde las instituciones, el alemán, y me encanta escuchar música en la calle. Por eso no entiendo esta ordenanza, hay que ser un poco Franco. ¿Por qué lo hacéis?", se pregunta Priego, que remata el video poniendo el himno del PP.

Por su parte la actriz y cantante Astral la Capitana expresa su apoyo a Nou Circ Social y critica una ordenanza que "criminaliza" a los artistas de calle. "El arte es vida, cultura y libertad", destaca.

"O son un reclamo turístico, o los machacan"

El músico y actor Daniel Higiénico pide la colaboración de los ciudadanos presentando alegaciones. Y lanza una reflexión: "A veces quieren a los artistas callejeros como reclamo turístico y otras los machacan con una ordenanza cívica".

Para Marilen Ribot, artista, creadora y directora de circo, la nueva normativa "ataca a los artistas de calle, la libertad de los ciudadanos y los derechos humanos". Y subraya que "no necesitamos más censura, necesitamos más libertad de expresión".

Payasos, mimos, malabaristas y artistas callejeros en general rechazan frontalmente la nueva ordenanza cívica por "criminalizar" su oficio y exigen retirar inmediatamente todos los artículos de la normativa que afectan a este colectivo, puesto que su profesión ya está regulada a través de las normas municipales.