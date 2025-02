Un parking ilegal para pasajeros del aeropuerto usa un paso de cebra como vado

Una empresa que utiliza una parcela junto al aeropuerto de Palma como aparcamiento opera sin autorización. Además pone en riesgo la seguridad de los peatones porque aprovecha un paso de cebra para la entrada y salida de vehículos. Así lo ha constatado la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma, que reclama al Ayuntamiento que suspenda su actividad.

Lowcostparking.es ocupa un solar de 4.391 metros cuadrados en la calle Can Calafat, en el polígono de Son Oms, que limita con el aeropuerto. Alquila aparcamientos por días o por horas a los pasajeros que van a viajar y les traslada a la terminal. También ofrece servicio de lavandería. Hay varias empresas que ofrecen este servicio en las proximidades de Son Sant Joan, pero en este caso la Oficina de la Defensora advierte de que lo hace incumpliendo la normativa.

«No tenemos nada en contra de los negocios que actúan dentro de la legalidad. Pero sí contra los que operan con este nivel de abuso e impunidad, y además es una bofetada a los que sí respetan la norma, pagan sus licencias y operan como toca. Estos casos irregulares generan, aparte de otras cuestiones como es el daño medioambiental, situaciones de riesgo, posibles infracciones contractuales y un agravio comparativo importante con un empresario o empresaria quien sí cumple», manifiesta Anna Moilanen, defensora de la ciudadanía de Palma.

Tras consultar a diversos departamentos del Ayuntamiento de Palma sobre la actividad de esta empresa, la Oficina de la Defensora ha constatado que no tiene autorización para este tipo de actividad y que el uso que hace de la parcela como aparcamiento no se ajusta a lo que marca la normativa urbanística de Palma (el PGOU). En este sentido, el Consistorio le informó de que el terreno tiene un uso sociocultural.

Moilanen denuncia la «impunidad» con la que opera esta empresa, que además pone en riesgo la seguridad de los peatones. De hecho, las pesquisas de la Oficina arrancaron a partir de la denuncia de una persona que estuvo a punto de ser atropellada por una de las furgonetas que trasladan a los pasajeros cuando cruzaba por un paso de cebra que está exactamente en el acceso al aparcamiento.

Al no poder tener un vado porque la actividad que se desarrolla en el recinto no está autorizada, Lowcostparking.es abrió una entrada a la altura de un paso de peatones ya existente. De este modo se asegura de que ningún vehículo aparque en la entrada y bloquee el acceso, pero obliga a coches de clientes y furgonetas a invadirlo de manera continuada para entrar y salir del aparcamiento.

La empresa alega una «duplicidad de expedientes»

Este periódico contactó el viernes con la empresa para conocer su versión. Una responsable de Lowcostparking.es aseguró que sí dispone de autorización para utilizar la parcela como aparcamiento y desarrollar esta actividad, aunque rechazó mostrar los documentos que lo acredite.

Asimismo, admitió que opera sin un vado autorizado desde hace al menos un año, pero lo achacó a «una duplicidad de expedientes» en el Ayuntamiento. «Estábamos en otra parcela para la que solicitamos un vado. Pero cambió el dueño y nos tuvimos que ir. Encontramos la parcela en la que estamos ahora y pedí otro vado. Así que se ha duplicado la información y por eso va más lento de lo habitual. Hasta que no se cierre el anterior expediente, este no me lo tramitarán del todo», argumentó.

En todo caso, esta responsable no supo explicar cómo el Ayuntamiento le concederá un vado para un acceso que está a la altura de un paso de peatones.

Suscríbete para seguir leyendo