Javier Bonet se defiende de las críticas por el viaje a Nueva York: "El PSOE también fue pero gastando más dinero"

Las críticas del PSOE al viaje promocional a Nueva York de una delegación de Palma encabezada por el alcalde Jaime Martínez han sentado mal en el equipo de gobierno. Javier Bonet, primer teniente de alcalde de Cort y regidor de Turismo, ha criticado la "hipocresía" de los socialistas porque, recuerda, la pasada legislatura también programaron un desplazamiento a la ciudad estadounidense "pero gastando más dinero".

"No puedes criticar una acción comercial como la nuestra cuando tú has hecho lo mismo y te has gastado más dinero. Está fuera de lugar y no es digno del PSOE", ha manifestado Bonet. "Critican que nos gastemos cien mil euros cuando ellos se gastaron 133.000 euros. Y no lo cuestiono, lo que no se entiende es que nos critiquen y encima hablen de canapés premium", ha destacado el concejal en referencia a un viaje promocional a Nueva York que el entonces alcalde José Hila encabezó en 2022.

El pasado viernes el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, criticó que el equipo de gobierno "gaste más de 100.000 euros en una fiesta en Nueva York de tres horas y con barra libre premium para promocionar la ciudad". El regidor puso de manifiesto que "cada hora de la fiesta nos cuesta 33.000 euros, es un despropósito en medio de la crisis habitacional que vive Palma".

"Nuestra acción será mejor y costará menos"

Martínez, el propio Bonet y catorce empresarios del sector hotelero y turístico se desplazarán este martes a Nueva York para promocionar Palma como destino turístico. Hay programadas diferentes reuniones con United Airlines, Lonely Planet y prensa generalista y especializada estadounidense. El miércoles se celebrará un gran evento promocional ante cien personas en un edificio de Manhattan que acogió la sinagoga más antigua de la ciudad. "Será una mesa redonda que incluirá la presentación del destino por parte del alcalde y se les dará algo de picar. Igual que se hizo hace dos años. Y haremos la promoción a nivel mundial del Festival Paco de Lucía, que está en su quinto año y tiene una proyección brutal", ha defendido Bonet.

Cort ha puesto el foco en el mercado estadounidense, sobre todo después de que United Airlines haya anunciado un aumento del 50% en el número de asientos entre Palma y Nueva York. "Ellos se gastaron 133.000 euros. No valoro si es mucho o poco. Seguro que en su momento fue una buena acción promocional, y tuvieron un 'catering' digno de esa acción comercial. Pero la nuestra será mejor y va a costar meno", ha zanjado Bonet.