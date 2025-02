Podemos exige al Ayuntamiento que prohíba a las empresas de desokupación en Palma

Podemos Palma presentará en el pleno de febrero una moción en la que insta al equipo de gobierno a que incluya en el texto de la futura ordenanza cívica un artículo que prohíba "a las empresas de desokupación, escuadrones parapoliciales y otras personas físicas y jurídicas que realicen acoso inmobiliario". La regidora Lucía Muñoz ha señalado que se trata de actividades que se desarrollan en el espacio público y por tanto regulables en la nueva normativa.

Del mismo modo, la proposición de Podemos también reclama "la retirada de los artículos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, criminalicen la cultura de base o afecten a derechos fundamentales como el derecho a reunión".

La formación 'morada' justifica que la moción por "la comprobación en las últimas semanas de que el equipo de gobierno de Cort ha retomado su ofensiva de criminalización de la pobreza". Y pone como ejemplo "una serie de artículos que buscan sancionar a la mendicidad, la venta ambulante, las personas en situación de sinhogarismo y en exclusión residencial o en artistas que hacen su trabajo en la calle".

La regidora Lucía Muñoz considera que "la raíz aporofóbica y la voluntad de expulsar y reprimir a las clases más invisibilizadas y en riesgo de exclusión social tendrá como consecuencia la exclusión de facto de estas personas". Reclama al Ayuntamiento de Palma que "luche contra la pobreza, no contra las personas pobres". Y critica que sancionar a quinenes no llegan a fin de mes o no pueden permitirse un techo "es una forma cruel de perpetuar la pobreza y la discriminación hacia las personas migrantes en situación irregular, las personas en situación de prostitución, las personas en situación de sinhogarismo o que viven en infraviviendas y otros colectivos en especial riesgo de exclusión".

Campaña informativa en la calle

Del mismo modo, Muñoz ha anunciado una campaña informativa en la calle para explicar a los ciudadanos de qué manera les afectará la ordenanza. Del mismo modo, recuerda que la nueva normativa está en fase de exposición pública, por lo que vecinos y entidades pueden hacer sus aportaciones al texto.

La ordenanza entrará en vigor cuando se apruebe en el pleno, previsiblemente en el de mayo o junio. El pleno de enero dio luz verde a su aprobación inicial con los votos del PP y Vox y el rechazo de la izquierda.