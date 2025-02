Més reclama al ministro Bolaños la devolución de la Cimera del Rey Martí para la Festa de l'Estendard de 2029

Més per Mallorca ha exigido este miércoles al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la devolución de la Cimera del Rey Martí que el Ayuntamiento de Palma lleva reclamando "más de 90 años" y que se encuentra expuesta en la Real Armería de Madrid desde el siglo XIX.

El diputado de Sumar-Més por Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, acompañado por la concejala de Més per Palma, Kika Coll; el coordinador general de Més per Mallorca y diputado en el Parlament, Lluís Apesteguia; y el conseller de Més en el Consell, Joan Llodrà, han registrado una moción en el Congreso de los Diputados en la que exigen el regreso a Palma de las piezas para ser exhibidas "al menos para la Festa de l'Estendard de 2029, en la que se celebrarán los 800 años de la conquista de Jaume I".

"El Estado español actúa como metrópoli con este expolio patrimonial. Los mallorquines nos sentimos castigados por comportamientos dignos de una etapa colonial", ha apuntado el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal. Asimismo, ha dicho no entender cómo el ministro Bolaños, responsable de la Real Armería y al que ha calificado como "un hombre supuestamente sensible", no impulsa su "devolución inmediata".

Coll, Vidal, Apesteguia y Llodrà este miércoles en el Congreso de los Diputados. / Més per Mallorca

La concejala de Més per Palma y ex directora insular de patrimonio del Consell, Kika Coll, ha señalado que el regreso de la Cimera del Rey Martí "facilitaría su investigación y estudio por parte de expertos e instituciones locales". Además, ha apuntado que el trasladado de los conjuntos "permitiría reforzar los vínculos históricos y culturales de la ciudadanía".

Apesteguia, por su parte, ha reivindicado el valor patrimonial de las piezas reclamadas recordando que "en 2029 se cumplirán 800 años de la conquista de Jaume I y, por tanto, sería vital que la cimera estuviera en Palma el 31 de diciembre de ese año coincidiendo con la Festa de l'Estendard".

Una reclamación desde la época de Emili Darder

Llodrà ha expresado que se trata "de una anomalía flagrante", y ha condenado la "visión jacobina del Estado español en perjuicio de la historia y cultura mallorquina".

Vidal ha concluido recordando que "hace más de 90 años, desde los tiempos del alcalde Emili Darder, que Palma exige el regreso de la Cimera del Rey Martí" y que "han sido numerosas las iniciativas en democracia reclamando el regreso con una pluralidad de voces importante". Del mismo modo, ha lamentado que "mientras Mallorca y Palma pierden parte de su patrimonio, éste pasa a nutrir el mostrador de la Armería Real en Madrid".

El conjunto reclamado incluye la cimera, la supuesta espada del rey Jaume I, una espada a dos manos, unos estribos y una pechera.