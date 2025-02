Cort inicia una campaña de limpieza de las pintadas vandálicas del barrio de Sant Jaume

El alcalde de Palma ha presentado esta mañana el denominado plan piloto de eliminación de pintadas vandálicas en el barrio de Sant Jaume, así como en las inmediaciones de esta zona de la ciudad. Esta tarea la desarrolla la empresa municipal Emaya.

Según el plan presentado, en la primera fase de la actuación se prevé eliminar más de mil pintadas y comprende además 46 elementos con distinto tipo de catalogación, como por ejemplo la iglesia de Sant Jaume, Can Balaguer, Can Pueyo y Can Fuster. También incluye 331 edificios no catalogados situadas en diferentes calles del centro de la ciudad, entre los que destaba Sant Jaume, Concepció, Eccehomo, Caputxines, Can Cavalleria, Gavarrera, Ermità y Palma.

La limpieza de las fachadas la realiza la empresa Emaya / Cort

En el inicio de esta campaña especial de limpieza, que se ha iniciado esta mañana en la iglesia de Sant jaume, además del alcalde, Jaime Martínez, han acudido el teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, y el gerente de la empresa municipal, Lorenzo Morey, que han estado acompañadas por la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau.

La elaboración del plan piloto ha empezado con la identificación de los edificios que son susceptibles de ser objeto de este tipo de intervención. Acto seguido los técnicos han tramitado un expediente conjunto que ha sido presentado ante la comisión del Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma y la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca.

Durante la presentación de este plan especial el alcalde de Palma remalcó que la elección del barrio de Sant Jaume y sus alrededores para materializar esta campaña de limpieza de pintadas “tiene que ver con el hecho de que se trata de uno de los entornos más característicos y emblemáticos de la ciudad antigua, dotado de un valioso patrimonio arquitectónico y urbanístico que vale la pena proteger y restaurar”.

Jaime Martínez insistió en que para Cort constituye “un objetivo prioritario erradicar el fenómeno de las acciones vandálicas que atentan contra la estética y la imagen de los núcleos urbanos, y que han proliferado de forma progresiva, deteriorando la percepción que residentes y visitantes tienen de la ciudad”.

El primer edil, además, ha recordado que uno de los principales puntos del programa del equipo de Gobierno consiste en “eliminar el resultado de las intervenciones incívicas, devolviendo el aspecto habitual a nuestros edificios, al mobiliario urbano y, en definitiva, a las calles y plazas de Palma”.

Con este plan específico para la barrio de San Jaume, Cort da continuidad a su apuesta por la eliminación progresiva de los graffitis y pintadas vandálicas. De este modo en los últimos meses los operarios de Emaya han efectuado labores de limpieza y mantenimiento en lugares tan emblemáticos como la fachada de la estación de Sóller o el Pont d’es Tren. Tampoco hay que olvidar la intensa actividad desarrollada en otros barrios, como por ejemplo es Jonquet, la calle Bonaire, las inmediaciones del mercado del Olivar y del mercado de Pere Garau, así como zonas próximas a los institutos Joan Alcover o Ramon Llull. Asimismo, también se ha realizado actuaciones de limpieza específicos en la plaza Major, sobre todo en las escaleras de la costa del Teatre, en el mismo Teatre Principal, y en las calles Forn d’es Racó, Sindicato, plaza España, Cardenal Reig y Costa de Santo Domingo.

Según señalaron fuentes de Cort, el Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa Emaya y bajo la coordinación del área municipal de Cultura, se ha tenido muy en cuenta la rehabilitación de esculturas urbanas que han sufrido un grave proceso de deterioro.