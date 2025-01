El alcalde de Palma pone cifras al "problema social" de las autocaravanas: "En 2015 había 500, hoy hay 5.000"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado dispuesto a incorporar modificaciones a la nueva ordenanza cívica que, tras su aprobación inicial en el pleno del pasado jueves, se someterá a exposición pública durante 30 días para que entidades y ciudadanos aporten sus propuestas. "No hay líneas rojas", ha asegurado el primer edil, aunque ha vuelto a defender uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa -la prohibición de residir en autocaravanas- con una cifra: "En 2015 había 500 caravanas, hoy hay 5.000".

Martínez ha apostado por encontrar soluciones "cívicas y sociales" para los asentamientos de autocaravanas como los de Son Gual, Son Hugo o el Coll d'en Rabassa. "¿Es un problema? Sí. ¿Hay un problema social en esto? Sí. Habrá soluciones a corto, medio y largo plazo, y estamos totalmente abiertos a alternativas", ha manifestado.

"Estamos encantados de que nos trasladen alternativas"

"Invito a entidades, asociaciones, plataformas y vecinos a que participen, a que trasladen sus alternativas para que la ciudad sea segura, cívica y sin ruidos. Hemos puesto sobre la mesa una batería de soluciones, y estamos encantados de que todos nos trasladen alternativas", ha dicho Martínez. Del mismo modo, el alcalde ha insistido en que "no habrá líneas rojas" en caso de que alguna propuesta mejore el texto. "Con todo lo que haya que modificar siempre he hecho ejercicios de rectificación. Cualquier cosa que mejore la ordenanza se recogerá y no hay líneas rojas para hablar, dialogar y llegar a acuerdos".