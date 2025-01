SOS de los vecinos de Palma por las subvenciones: "Somos el Titanic y ustedes siguen tocando música"

Las entidades vecinales de Palma han lanzado un SOS porque el Ayuntamiento de Palma no ha publicado todavía las bases de las subvenciones para este año 2025. Han advertido de que, sin saber con qué presupuesto contarán, está en riesgo el trabajo de dinamizadores y monitores, además de los talleres y actividades que organizan en los barrios.

Representantes de las asociaciones de vecinos de Son Roca, Coll d'en Rabassa, Santa Pagesa y Son Cotoner, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, han intervenido en el pleno celebrado este jueves para reclamar una convocatoria "inmediata" de estas ayudas.

"Los beneficiarios no son las asociaciones de vecinos, son los ciudadanos, y está en juego nuestro desarrollo comunitario. Queremos las bases ya, y una resolución definitiva en mayo. Y aún así habrán pasado casi seis meses sin que hayamos podido desarrollar nuestros proyectos", ha lamentado la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar.

Su predecesor, Joan Forteza, lamentó "los palos en las ruedas que constantemente pone el PP" a las entidades vecinales. "Nunca nos habíamos encontrado con que acabado enero no se han publicado las bases de estas subvenciones y el movimiento vecinal no sabe qué hacer. No podemos planificar ni diseñar proyectos porque no sabemos cómo pagarlos. La dinamización de los barrios resultará muy afectada. Somos los que mejor conocemos las necesidades de los barrios y también sus virtudes. ¿Por qué constantemente ponen palos en las ruedas en lugar de darnos la mano?", ha preguntado Forteza, presidente de la asociación del Coll d'en Rabassa, dirigiéndose a los regidores del PP.

"¿Tenemos que mandar al paro al dinamizador?"

María Jesús Rueda ha intervenido en nombre de la asociación Nova Son Cotoner. "No hablamos solo de dinero; somos el Titanic y ustedes siguen tocando la música mientras nosotros nos vamos hundiendo. Nos quedan entre cinco y siete meses de servicio a la ciudadanía. Hay dinamizadores que se están quedando en paro. Mientras, cada día esperamos noticias con la esperanza de que aparezcan esas bases milagrosas. ¿Tendremos que mandar al paro al dinamizador y a los monitores? Esa es la pregunta que nos hacemos todas las semanas. ¿Van a lanzarnos un salvavidas?", ha subrayado Rueda.