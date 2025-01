PAH Mallorca acusa a Cort de desahuciar a caravanistas mientras no ofrece vivienda social

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH Mallorca protestará este jueves ante el Ayuntamiento de Palma mientras se debate la aprobación de la nueva ordenanza cívica con la que el consistorio "pretende la expulsión de las familias que viven en autocaravanas" mientras no aumenta la oferta de vivienda social.

La entidad se concentrará a partir de las 11 en Cort coincidiendo con el pleno donde no pueden tener turno de palabra, han informado en un comunicado.

Rechazan la ordenanza cívica que, entre otros puntos, pretende "la expulsión de las familias que viven en autocaravanas al encontrarse excluidas del mercado de la vivienda tanto de alquiler como de compra".

Intervención en el pleno

PAH Mallorca reprocha a Cort que adopte esa medida cuando el actual consistorio "no ha hecho nada en los dos años de mandato para ampliar el parque de vivienda destinado a alquiler social para las familias que sufren una situación de emergencia habitaciónal".

"No sólo siguen dando pasos atrás sino que además se dedican a desahuciar a familias que, aunque no estén en una vivienda digna, tienen al menos un techo que esta administración les ha negado", denuncian.

La concentración se hará oír "tanto si quieren como si no", anuncia PAH Mallorca, que pedirá intervenir en el pleno aunque no sea entidad declarada con "su etiqueta de 'utilidad pública'".

Regulaciones del Ministerio de Interior

Sobre el punto de la nueva ordenanza que prohíbe "el uso de vehículos utilizados a modo de vivienda con signos de permanencia" en Palma, PAH Mallorca alega que contraviene las regulaciones del Ministerio de Interior y de la DGT, porque según Tráfico "el uso que se le de a un vehículo no puede ser motivo de infracción".

Añade además que "las regulaciones sobre limitaciones de vehículos deben ser objetivas y no discriminatorias".

La plataforma recalca que, según la DGT, "mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, etc".

Recalcan que el Ayuntamiento de Palma no puede sancionar ni prohibir el uso de un vehículo como vivienda siempre que se encuentre bien aparcado.

Desde el punto de vista legal, critican que al prohibir el uso de caravanas "con signos de permanencia", cuando se refiere al uso de un vehículo como vivienda, el consistorio "deja margen de interpretación a quien quiera realizar una denuncia".

Añaden que la DGT establece que "la exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículo o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización".

Citan además una sentencia del Tribunal Supremo (la 9567/1994), según la cual una autocaravana usada como vivienda se considera como tal a todos los efectos y por lo tanto "…es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial…".