La ordenanza cívica de Palma avanza hacia su aprobación definitiva pese a las protestas y el rechazo de la izquierda

La nueva ordenanza cívica de Palma ha salvado su penúltima votación antes de su aprobación definitiva en un pleno en el que ha vuelto a evidenciarse una brecha insalvable entre la izquierda y la derecha. El trámite ha salido adelante con los votos del PP y Vox mientras en la plaza de Cort caravanistas, activistas por la vivienda y artistas de calle protestaban contra el texto. Los primeros, por la prohibición de residir en autocaravanas; los segundos, porque consideran que restringirá su actividad en la vía pública.

La normativa se someterá ahora a exposición pública durante treinta días antes de someterse a su aprobación definitiva en el pleno de marzo o abril. Será entonces cuando entre en vigor una ordenanza que, entre otras cuestiones, eleva las multas a los grafitis y obligará a los usuarios de patinetes a llevar casco y contratar un seguro de responsabilidad civil.

La pelea de los caravanistas viene de lejos, pero la ordenanza va camino de su entrada en vigor. En todo caso, en ese momento se abrirá un nuevo escenario porque la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Mallorca, con el apoyo de los partidos de izquierdas de Cort, tiene decidido llevar a la normativa a los tribunales como sucedió con la que aprobó el Ayuntamiento de Mateu Isern, cuando los jueces la tumbaron.

La intervención del líder de Vox, Fulgencio Coll, ha sido objeto de abucheos por una parte del público, formado por caravanistas y representantes de entidades vecinales. "La ordenanza no pretende criminalizar a nadie, simplemente nos protegernos de los criminales y de los que no respetan la convivencia y la libertad de los otros. Y no criminaliza la pobreza. Ustedes los comunistas son los que han provocado la actual falta de vivienda después de ocho años de malgobierno progresista en vivienda, limpieza y seguridad", ha manifestado Coll entre expresiones de protesta.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha lamentado el discurso de Coll, "de todo menos cívico", y la aprobación de una "ordenanza de persecución que, según dicen, está orientada a protegernos de los criminales". En este sentido, el socialista se ha preguntado: "¿Son criminales los que viven en caravanas? ¿Y los artistas de calle? ¿Tienen que ser castigados y perseguidos? Retiren esta ordenanza que va en contra de sus ciudadanos", ha subrayado el socialista.

"Castigan al que piensa diferente"

Lucía Muñoz, regidora de Podemos, se ha expresado en la misma línea. "No les molesta la pobreza, les molestan los pobres. ¿Saben lo que pasó con María y Ramón, a los que ustedes desahuciaron un día después de Reyes? Que viven en una caravana y con miedo porque ustedes les lanzan el mensaje de que les multarán. En el colegio le dicen a su hijo mayor que ya ni va a poder vivir en una caravana, que tendrá que ir a un albergue", ha manifestado

Finalmente la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha calificado la futura ordenanza de "represiva y antidemocrática", un documento que "castiga con multas a quienes tienen que vivir en caravanas o en la calle, a los artistas o a todo aquel que piense diferente y se quiera expresar".