El presidente de Emaya sobre los ascensos a dedo y sueldazos de 90.000 euros: "Son hechos del pasado"

El presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha señalado que los nombramientos de cargos directivos a dedo y los sueldos desorbitados de barrenderos "son hechos de legislaturas pasadas y algunos de los acuales miembros de la oposición son responsables de lo que actualmente tenemos allí". En este sentido, el también regidor de Espais Naturals ha expresado que "me hubiese gustado llegar a Emaya y encontrar una situación mucho mejor que la que me he encontrado".

Tal como ha publicado este diario en los últimos días, un informe fechado en 2023 constata una política de nombramientos a dedo y ascensos de «enchufados» sin justificación que podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos. Además de operarios con sueldazos de hasta 90.000 euros al año.

"Tendemos la mano a los distintos comités para solucionar este clima de crispación que año a año se ha vivido en la empresa. Estas políticas se han acabado, hay otro talante, otra manera de trabajar y tendemos la mano a todos los trabajadores. Lo que nos interesa es que salgan todos los días a la calle para tener una ciudad mucho mejor", ha subrayado Bauzá.

Acerca de los ascensos a dedo ejecutados estos últimos años, el presidente de Emaya ha señalado que "hay un proceso de estabilización y todas las personas están estabilizadas en la categoría que les corresponde por su formación y funciones".