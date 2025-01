Més per Palma defiende que intervino para "cortar de raíz los incidentes" en su fiesta de Sant Sebastià

Més per Palma ha defendido que durante el altercado ocurrido al final de su fiesta alternativa de Sant Sebastià en la plaza del Mercat actuó "de forma responsable y diligente para contener la situación y evitar que los incidentes fueran a más". Esta celebración, organizada por la formación ecosoberanista conjuntamente con IU y Sumar, terminó con un agente de la Policía Local herido de levedad al impactarle una botella en la cabeza.

"Queremos aclarar que las personas de la organización presentes intervinieron de forma responsable y diligente para contener la situación y evitar que los incidentes fueran a más. Un ambiente de convivencia y respeto en los espacios públicos, especialmente en una celebración tan emblemática para la ciudad. Tal como han recogido diversos medios, nuestra actuación fue clave para cortar de raíz los incidentes", ha expresado la formación liderada en Palma por Neus Truyol en un comunicado.

"La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad, ni en el ideario de Més per Palma, que siempre ha defendido la convivencia, el respeto y la participación democrática. Por eso, rechazamos cualquier intento de instrumentalizar estos hechos y reiteramos que si la situación no fue a más, fue gracias a la intervención responsable de las personas de la organización", reitera el partido.

Intercesión de Truyol para evitar la detención del DJ

La Policía Local de Palma responsabiliza al DJ contratado para la fiesta. El pinchadiscos, señalan los agentes en el informe policial, inició el tumulto en el que volaron latas y botellas de cristal al negarse a parar la música cuando se le requirió pasadas las 03:00 horas de la madrugada. La intercesión de Truyol evitó que fuera detenido.

Por su parte el grupo municipal del PP presentará una proposición de urgencia para que el pleno de este jueves inste al Ayuntamiento de Palma a que condene "la violencia que sufrieron diversos agentes de la Policía Local" en el transcurso de la fiesta. Del mismo modo, solicitan a los tres regidores de Més per Palma en el Consistorio que comparezcan para dar explicaciones.