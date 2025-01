Urbanismo da luz verde a la demolición de la planta baja de Son Espanyolet que Arca quería proteger

Urbanismo ha dado luz verde a la demolición de la planta baja de Son Espanyolet que Arca había solicitado proteger, al menos su fachada. El Consistorio argumenta que los técnicos no han encontrado razones para salvar a este inmueble característico del barrio. "Opiniones técnicas fundadas han determinado que el nivel artístico de la fachada que se pretendía proteger no está a la altura", ha manifestado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

"Frente a las acusaciones de parte de la izquierda de que el PP está destruyendo la tipología de Son Espanyolet, quiero hacer una reflexión. He solicitado cuántas demoliciones de plantas bajas similares a estas se autorizaron entre 2015 y 2023 [las dos legislaturas del pacto de izquierdas en Cort]. Para mi sorpresa, solo en la barriada de Son Espanyolet se concedieron 35 licencias de demolición de plantas bajas", ha cifrado el regidor.

"No es sostenible el discurso de que este equipo de gobierno destruye las plantas bajas de este barrio. Como se entenderá, hay una relación de 35 a uno", ha señalado Fidalgol, que ha vuelto a criticar que la pasada legislatura el equipo municipal hiciera un Plan de Ordenación Detallada (POD) "nefasto y plagado de errores que lo hacían incompatible con su aprobación definitiva".

El decaimiento del POD a finales de 2023 desprotegió buena parte de edificios singulares de Palma, pero "cada caso viene a la Comisión de Centro Histórico en la que se producen debates constructivos con técnicos y expertos en patrimonio".

Fidalgo ha destacado que se redactará "un nuevo POD específico de catálogo para que todo lo que se tenga que proteger se haga de forma separada del resto que además incluirá elementos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como los caminos públicos". El regidor ha indicado que el futuro plan "está bastante adelantado", aunque no se ha aventurado a dar una fecha para su conclusión.

Més per Palma: "El PP transforma los barrios en franquicias sin identidad"

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha votado en contra de la demolición de la planta baja de Triana. "El PP no quiere proteger los barrios tradicionales y su arquitectura. Hasta 2021 Son Espanyolet no tenía ningún tipo de protección. Durante los últimos años detectamos la pérdida de edificios en los barrios tradicionales, por lo que aprobamos una normativa que los protegía en 2021 y que ahora no está vigente por la dejadez del PP. Llevan casi dos años en el gobierno y no ha activado ninguna medida de protección del patrimonio. Al PP le da igual que los barrios se transformen en franquicias sin identidad", ha manifestado la regidora.