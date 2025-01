Multitudinaria reunión para reivindicar los amarres sociales del Portitxol: "Defendemos nuestro derecho a salir al mar"

El salón de actos de la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se ha quedado pequeño para acoger la primera reunión de la plataforma de amarristas del Portitxol, que se han organizado para evitar perder los amarres sociales de este puerto ahora que el Club Náutico se encamina al fin de la actual concesión y planea una reforma de alcance.

"Esta plataforma no es para ir en contra de nadie, sino para defender el derecho que tenemos los mallorquines a salir al mar. Amarres sociales, varadero y marina seca son necesarios para defender a Mallorca y el mar", ha destacado Llorenç Riutord, uno de los portavoces de la recién constituida plataforma.

Agrupan a más de 350 amarristas del Portitxol que pertenecen a la APB (entidad a la que pagan la cuota mensual por amarrar la barca allí) y desconfían de la oferta del Club Náutico para que abandonen ese estatus y se hagan socios. También se han unido usuarios de Sant Magí o Can Barbarà "porque han visto las orejas del lobo".

"Ha habido una alarma social porque unas declaraciones desde el Club Náutico daban a entender que iban a absorber los amarres sociales y los iban a privatizar. Hablamos con la APB para saber qué había de realidad en ello y nos tranquilizó. Por ahora no tenemos ningún conocimiento real de lo que quiere hacer el Club Náutico y según nos transmitió la Autoridad Portuaria no hay inquietud ante una posible pérdida de estos amarres sociales", ha manifestado Joaquín González, otro de los portavoces.

"No estamos en contra de un Club Náutico. Y si un día estuviera en peligro de desaparecer y nos necesitara, estaríamos a su lado dándole apoyo", ha expresado Tomeu Calafell. "Pero el planteamiento actual es difícil de entender. Si nosotros pertenecemos a la Autoridad Portuaria y pagamos unas cuotas que son públicas, qué necesidad tenemos de pasar a ser del Club Náutico. Previo pago de seis mil euros, que es un cantidad muy importante. Pero aunque fuera a coste cero, ¿por qué tenemos que estar en un Club Náutico si no hemos estado nunca?", se ha preguntado este amarrista del Portitxol.

Valoran que el presidente de la APB, Javier Sanz, les prometió que "nada de lo que se haga en el Club Náutico del Portitxol puede perjudicarnos, ni movernos de amarre". Y advierten de que estarán vigilantes para evitar lo que sucedió en Calanova.

"Como sociedad no nos lo podemos permitir"

"Calanova un club con barcas pequeñas. Lo sacaron a concurso, hicieron una marina y ya no queda ningún 'llautet'. Como sociedad no nos lo podemos permitir. No queremos hablar de tarifas; somos una isla y necesitamos el mar como un madrileño puede necesitar salir a la sierra a esquiar. Queremos que la sociedad lo entienda y vea que no se trata de pagar más o menos", ha subrayado Calafell.

Guillem, presente con su doble condición de amarrista de la APB y socio del Club Náutico del Portitxol, también ha reclamado mantener su actual estatus, y ha advertido de que posiblemente los socios tendrán que afrontar el pago de derramas por las reformas que se lleven a cabo.