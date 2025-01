El correfoc pone la guinda a las fiestas de Sant Sebastià de Palma: horario y recorrido

El tradicional correfoc de Sant Sebastià el próximo domingo pone la guinda al programa de las fiestas patronales de Palma con una buena dosis de pirotecnia. Aunque el Consistorio ha tenido este año problemas para la conratación del espectáculo por el elevado precio de la pólvora, señala que no habrá una merma en su duración con respecto a ediciones anteriores.

"La pirotecnia ha subido mucho de valor y las contrataciones habían quedado desajustadas. Tuvimos que sacar pliegos nuevos, pero no se presentó nadie por los precios. Estamos reajustándolos para una nueva licitación, pero es una tramitación de varios meses y no llegábamos a esta edición. Así que hicimos un contrato menor para asegurar que haya correfoc", ha explicado la regidora de Participación Ciudadana y Servicios Sociales, Lourdes Roca.

La consejala ha señalado asimismo que su área trabaja "en una nueva licitación que cubrirá Sant Joan, la Nit de les Ànimes y Sant Sebastià".

El correfoc empezará a las 19.00 horas, con tres inicios simultáneos, y contará con la participación de once colles y hasta 300 dimonis. En total, se emplearán más de 7.000 artefactos y 161 kilos de pólvora.

En la plaza de la Reina, el encendido de las bestias de fuego dará inicio al espectáculo, mientras que en el Pont de la Riera tendrá lugar la salida de las colles Enfocats, Illa Galera y Trabukats, acompañados por el ritmo de las batucadas.

Finalmente, en Jaume III con Bonaire, las colles Encabritats, Es Cau des Boc Negre, Kinfumfà e Incubus llevarán el fuego y el ritmo de los tambores hasta llegar a la plaza Joan Carles I.

Medidas de seguridad

El Ayuntamiento de Palma hace una serie de recomendaciones para que los participantes y el público no corran riesgos. De este modo, Cort recuerda que está absolutamente prohibido la utilización de pirotecnia particular no controlada por la organización, al tiempo que se ecomienda a los participantes que lleven ropa de algodón que cubra todas las partes del cuerpo, sombrero o pañuelo en la cabeza, tapones en los oídos y gafas para la protección de los ojos.

También se recomienda que los bailes con los demonios se realice siempre "con una actitud festiva". Del mismo modo, el Consistorio recuerda al público que para presenciar las actuaciones se debe situar a una distancia prudencial evitando que los menores y las personas con movilidad reducida estén en la primera fila.

Un Sant Sebastià de récord

Por otro lado, Roca ha hecho un balance positivo de los diferentes actos de Sant Sebastià desarrolladas este pasado fin de semana y que "han batido récords de asistencia, con más de 50.000 personas el día de la Revetla".

En concreto, en la plaza Espanya se congregaron hasta 6.000 personas, mientras que en plaza Major y Cort se registraron 6.000 y 3.000 asistentes, respectivamente. La plaza Joan Carles I contó con 4.500 personas, "lo que demuestra el gran éxito de la programación musical que hemos diseñado este año", ha valorado la regidora.

En cuanto a los conciertos de ‘Sus de Festes’ en plaza Espanya, se alcanzó una cifra hasta 5.000 asistentes. "Esperamos que este formato se consolide y siga siendo parte importante de nuestra programación festiva", ha señalado Roca.

Los ‘tardeos’, por su parte, también registraron gran éxito de público, con 6.000 personas en cada una de las plazas.

Por otro lado, la teniente de alcalde ha hecho hincapié en los foguerons de las barriadas, con más de 400 torradoras distribuidas por la ciudad el día de la Revetla. En este sentido, cabe mencionar que el Ayuntamiento de Palma compró 150 torradoras más "para garantizar que ninguna asociación se quedara sin los recursos necesarios".

La regidora también ha querido destacar el apoyo institucional a las cofradías, colaborando junto a ellas para organizar el 'Dia de la ‘Pesta’, a través de un trabajo conjunto con la Obreria de Sant Sebastià. “Hasta ahora las cofradías no habían contado con el respaldo necesario en un momento en el que están en auge y toman un papel fundamental durante las fiestas”, ha explicado.