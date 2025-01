La música de Joan Dausà emociona al corazón de Palma

"Nuestra música se mueve entre Sergio Dalma y Oques Grasses". La plaza España se emocionó ayer con la música del artista catalán Joan Dausà. Con un pop intimista y melancólico, el cantautor conmovió al público residente en Mallorca. Incluso algunos de los presentes venían desde otros puntos de fuera de las islas para poder presenciar el concierto. El espectáculo arrancó con la interpretación de Nàufrags y Omple de Vida els Pulmons, obras que despertaron algunas lágrimas entre los asistentes. En este sentido, el propio Dausà ya advirtió al inicio del concierto que su música no iba a destacar por ser muy movida. "Estamos muy contentos de celebrar Sant Sebastià pero no somos el grupo de más fiesta de la historia, también os lo tengo que decir. Ya sabéis a lo que venimos, nos movemos entre Sergio Dalma y Oques Grasses", detalló el artista. Asimismo, el ínterprete bromeó con el público respecto a cómo se pronuncia la palabra cofradía y lanzó la procama de "Visca Sant Sebastià".

Dausà también entonó la canción Trucar, así como alguna de sus obras más icónicas del repertorio como Ho Tenim Tot, Jo Mai Mai o Tot Anirà Bé. Previamente a Joan Dausà, también actuaron en la plaza España Victoria Lerma y Suasi, el grupo que lidera el mallorquín Pep Suasi.

L.A. cierra la fiesta

El colofón lo puso el rock de L.A., el grupo mallorquín que dirige Luis Albert Segura desde hace ya 20 años. Así, los artistas interpretaron algunos de los singles del nuevo disco que lanzará el próximo mes de febrero llamado A Modern Odyssey.

En este sentido, cantaron los adelantos de este nuevo trabajo como el single The Right Time o Reach the Top. Una obra, esta última, donde prácticamente sin guitarras, y con una actitud renovada, conduce al público hasta donde nunca antes había estado. Como anécdota, la presidenta del Govern, Marga Prohens, estuvo presente en la plaza España y se ofreció entre risas a volver a hacer de dj para amenizar la espera hasta que arrancara el concierto de Joan Dausà.