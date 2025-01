Indignación en el tardeo de Sant Sebastià: Una mujer con una discapacidad invisible denuncia el trato discriminatorio de la Policía Local

Palma está inmersa en las fiestas de Sant Sebastià. De hecho, este sábado la capital vivió con tal éxito el tardeo de Sant Sebastià que obligó a cerrar la plaza de Cort al verse desbordada de gente. La gran multitud deseosa de disfrutar de la música tomó las calles de Ciutat. Y entre esta gran marea humana es donde encontramos la queja pública que quiere hacer Susana Mora, una mujer de 45 años que sufre esclerosis múltiple. Esta usuaria de la Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) estaba disfrutando de la fiesta en la Plaça Major cuando tuvo la necesidad de ir al baño. Al encontrarse con una gran cola en el destinado a las personas con discapacidad, preguntó si había algún encargado de controlar los aseos. Fue aquí cuando empezó el problema.

Primero fueron unas chicas que le cuestionaron preguntándole dónde tenía la discapacidad. “Ya salí de casa mentalizada porque son situaciones que tenemos que sufrir las personas que no tenemos una dispacidad visible”, admite. “Tengo esclerosis múltiple pero por suerte no necesito silla de ruedas ni muletas pero tengo mis dificultades”, detalla Mora que explica que sufre espasticidad en las piernas pero como conoce su cuerpo sabe cuando debe sentarse. De todas formas eso no le impide que pueda disfrutar de las fiestas de Sant Sebastià como el resto de ciudadanos. Así las cosas se dirigió a la Policía Local para exponer su caso y que tenía prioridad para ir al baño de discapacitados, además de advertirles que en el aseo destinado a las personas con discapacidad se colaba gente sin padecer ninguna enfermedad. Fue aquí cuando llegó su sorpresa. “Los policías me preguntaron dónde tenía la discapacidad. Les hablé educadamente y les comenté que hay personas que sufren una discapacidad que no es visible”, relata. “¿Dónde tienes la tarjetita?”, le respondieron los agentes, algo que dejó boquiabierta a Susana Mora.

“Ya salí de casa preparada para afrontar situaciones similares, pero el trato de la Policía me parece muy triste, me hizo sentir muy pequeña y me cortaron la alegría de disfrutar de Sant Sebastià”, confiesa que de los nervios no pudo aguantar y se orinó encima. Suerte que llevaba las braguitas menstruales porque no es la primera vez que tiene que soportar estas situaciones. La cosa no acabó aquí. Además de cuestionarle su enfermedad, la afectada explica que los agentes se tomaron la libertad de opinar que si estuvo de pie viendo el concierto, lo podía estar haciendo cola en cualquiera de los baños.

No hizo la cola

“Me sentí muy pequeñita”, reitera Mora por así como la trataron los agentes al ir a advertirles que había gente que se colaba en el baño de discapacitados. No solo tuvo que aguantar que unas chicas “maleducadas” se rieran de ella, también el trato recibido por los agentes. Al final, resume, no hizo la cola. “Dejé pasar a una persona mayor al baño de discapacitados porque evidentemente ellas tienen prioridad y luego lo usé yo”, detalla y lamenta que son situaciones que sufren las personas como ella que no tienen una dispacidad visible.

Susana Mora añade que luego contó lo sucedido a una chica de la Cruz Roja que le admitió que ya habían acudido a ella otras personas con la misma situación. Así le aconsejó poner una queja a través de ABDEM para intentar que no vuelva a suceder.