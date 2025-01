Proyectan dos importantes reformas que transformarán el barrio del Portitxol y su Club Náutico

El Portitxol y su Club Náutico proyectan reformas de calado que transformarán esta parte de Palma en los próximos años. Son dos intervenciones separadas, pero complementarias, que se encuentran en fase de estudio a la espera de su aprobación definitiva.

Por un lado, el Club Náutico reformará sus instalaciones y reordenará la zona de pantalanes y amarres. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) le ha pedido que haga una importante inversión para mejorar el inmueble como requisito para prorrogar la concesión, que finaliza este mes de diciembre. Por otro lado, la propia APB lleva dos años enfrascada en un estudio para remodelar el Portitxol que previsiblemente concluirá en los próximos meses.

La zona del varadero se desplazará y el espacio será público. / Manu Mielniezuk

"La Autoridad Portuaria nos pidió un proyecto atractivo para los ciudadanos y que sirva para modernizar las instalaciones. Con los años hemos ido haciendo reformas, pero ahora pensamos en algo más ambicioso. Estamos en conversaciones con ellos desde hace tiempo y esperamos presentar un proyecto en marzo", explicó Pep Santander, presidente del Club Náutico del Portitxol.

"Lo más importante es que contempla desplazar el varadero, donde se realiza el mantenimiento y reparación de embarcaciones, que ahora está encima del paseo. La idea es cambiarlo de ubicación para que no quede tan a la vista y ese espacio cederlo a la ciudad. No necesitamos un varadero grande, la mayoría de las embarcaciones que tenemos no superan los ocho metros. La idea es trasladarlo al inicio del Portitxol, cerca del espigón, pero no va a haber ninguna ampliación", añadió Santander.

En cuanto al inmueble que acoge el restaurante, las oficinas y el local social, se contempla reformar el exterior y las terrazas. "El edificio es antiguo, pero estos últimos años hemos hecho obras y el interior está bastante nuevo", subrayó Santander.

El proyecto se someterá al escrutinio de la APB, que ha pedido una inversión para modernizar las instalaciones del Club Náutico. Es un requisito para que los actuales gestores prorroguen la concesión al menos otros doce años sin mediar un concurso público. Sin embargo, la APB advierte de que la futura intervención debe "encajar" en la reforma del Portitxol que este organismo llevará a cabo próximamente.

La Autoridad Portuaria prepara una intervención de calado en el Portitxol. / Manu Mielniezuk

La Autoridad Portuaria declinó ofrecer detalles sobre esta actuación, que entre otras cosas implicará la ampliación del paseo y liberará el espacio que ahora ocupa el varadero. La idea es seguir con la tendencia de abrir los clubes náuticos a los paseantes e integrarlos más en la ciudad, en línea con la reforma realizada en el vecino Club Náutico del Molinar. Hace tiempo que el Portitxol no se somete a una reforma de calado y se preparan cambios importantes en materia urbanística, movilidad y de accesibilidad.

La APB lleva dos años trabajando en un estudio para poner negro sobre blanco los detalles de la futura rehabilitación de este barrio portuario y espera concluirlo en los próximos meses. El proyecto del Club Náutico debe complementarlo, por lo que la Autoridad Portuaria rechazará cualquier intervención que vaya en otra dirección.

Buscan más socios

Los responsables del Náutico del Portitxol han iniciado una ronda de reuniones informativas para explicar su proyecto de reforma a sus socios y quienes tienen amarres allí. En este contexto, tratan de convencer a los usuarios que no son socios de que adquieran esta condición porque "cuanto más creza el Club más solvencia económica tendrá", indicó su presidente.

"Pueden hacerse socios manteniendo sus derechos de amarre y disfrutando de todas las ventajas que tienen los socios como días de varadero gratuito, descuentos para la escuela de vela o piragua, seguridad etc. O bien pueden quedarse como están", destaca Santander, que reconoce que a algunos usuarios no les convence el cambio porque implica pagar una entrada de seis mil euros, además de las cuotas mensuales, que sufrirán un incremento significativo.

Suscríbete para seguir leyendo