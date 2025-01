La autora del polémico cartel de la Revetla: "Es escandaloso que alguien denuncie porque no puede soportar otras maneras de vivir"

“Es escandaloso que alguien denuncie y pida retirar el cartel de una fiesta porque no puede soportar otras maneras de vivir, entender y percibir el mundo”. Así de contundente se ha mostrado la ilustradora Lluïsa Febrer i Bausà tras conocer que la asociación de Abogados Cristianos pretende querellarse contra ella y contra la portavoz de Podem Palma, Lucia Muñoz por el cartel de la Revetla de Sant Sebastià, ya que consideran que podrían haber incurrido en "un delito de escarnio y otro de odio".

En un comunicado publicado en las redes sociales, la artista mallorquina ha decidido contestar a las críticas que ha suscitado su cartel, pese a que confiesa que le da “mucha pereza” tener que defender constantemente su trabajo. “Las imágenes son subjetivas y no tienen un significado único. ¿No es guapo que todos vean algo diferente en una imagen? La imaginación es el poder más grande que tenemos los seres humanos”.

Asegura que situación, a la que se ha llegado “debido a tres o cuatro ‘ofendiditos’ con mucho poder” le produce mucha “rabia”. “Es escandaloso que me pidan que retire el cartel porque no pueden soportar otras manera de vivir, entender y percibir el mundo”.

Bernardo Arzayus

Celebrar “la libertad, la diversidad, el maor y las identidades heterogéneas”

Lluïsa Febrer aboga por eliminar el carácter religioso de esta fiesta “porque hace muchísimo tiempo que la religión no pinta nada”. En este sentido, recuerda que la Revetla es una fiesta popular y que si bien Sant Sebastià tiene un origen religioso, también “ es un ejemplo de evolución de unos símbolos tradicionales en una jornada festiva y comunitaria, que expresa los nuevos valores de la sociedad actual.

La artista, que espera “poder bailar mucho en la plaza Santa Eulàlia con estas Djs marivollosas”, concluye su comunicado invitando a todo el mundo – “incluso a Abogados Cristianos”- a disfrutar de los conciertos de la ‘Santa Punxada’. “Yo no os odio, pero no busquéis problemas donde no los hay. El patrón LGTBIQA+ es Sant Sebastià (que vela por nuestros derechos) y el día 19 celebraremos la libertad, la diversidad, el amor y las identidades heterogéneas.