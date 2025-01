Jorge Campos denuncia a Podemos por el cartel erótico de Sant Sebastià y pide suspender su fiesta

El diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha presentado una denuncia contra Podemos Balears por el cartel erótico de Sant Sebastià para los conciertos que el partido en Palma ha organizado en la plaza de Santa Eulàlia la noche de la Revetla. La denuncia "contra los sentimientos religiosos" se dirige contra la autora de la ilustración, Lluïsa Febrer; el director artístico de la fiesta, Víctor Conejo; y la formación 'morada' en el archipiélago.

De este modo, la denuncia de Campos se suma a la querella anunciada por Abogados Cristianos.

Vox informa en un comunicado que "el escrito, presentado en el juzgado de guardia de Palma, se inicia después de la difusión de un San Sebastián erotizado y acompañado de manera lasciva por figuras demoniales. Además, la imagen del santo aparece también en versión femenina", critica el partido.

Cartel de Sant Sebastià para la fiesta de Podemos en la Revetla. / Lluïsa Febrer.

"Se trata de un cartel que anuncia actuaciones musicales coincidentes con la festividad de San Sebastián en una fiesta que los organizadores denominan 'La Santa Punxada' y que "tiene un evidente ánimo de ridiculizar las creencias religiosas", argumenta el comunicado. En este sentido, Campos considera que los denunciados "estarían burlándose y haciendo públicamente escarnio de estas creencias y tradiciones cristianas y populares, al haber utilizado la representación de San Sebastián para mofarse del mismo, sexualizarlo y orientarlo a políticas LGTBI".

En su denuncia, Vox solicita al juzgado una medida cautelar para la retirada del cartel y la suspensión de la Revetla que ha organizado Podemos porque "hacen burla y escarnio de la tradición popular y cristiana".

Tras conocer la querella de Abogados Cristianos, Febrer defendió el cartel en el que aparece un Sant Sebastià desnudo, con una sobrassada como pene y acompañado por una figura femenina, también desnuda. Ambos están rodeados de dimonis. "Hice el dibujo a partir del nombre 'santa punxada' y la referencia a Sant Sebastià Q+, las siglas que hacen referencia al colectivo trans y que el PSOE ha borrado. Quería mostrar esto en el contexto de las fiestas alternativas, y a partir de ahí mi imaginación voló.

"Que sirva como ejemplo de libertad"

Asimismo, expresó que no sentía temor a que la querella derive en un juicio, como ha ocurrido en otros casos similares. "Si llega a juicio, que sirva como un ejemplo de defensa de la libertad. Me parecen bien las críticas, no pretendo contentar a todo el mundo, pero tienes que tener libertad para expresarte como quieras. Pretender llevarnos a juicio se llama cultura de la cancelación y cuando me quieres hacer desaparecer vas en contra de la libertad", lamentó.