La autora del cartel de Sant Sebastià denunciado por Abogados Cristianos: "Quieren eliminar a las minorías"

"Me he quedado a cuadros", resume Lluïsa Febrer, autora del cartel erótico de Sant Sebastià denunciado por Abogados Cristianos. Este colectivo ultra ha anunciado una querella contra la ilustradora y contra Lucía Muñoz, portavoz de Podem Palma, partido que ha organizado una fiesta alternativa en la plaza Santa Eulàlia para celebrar la Revetla del patrón de Palma. "Me educaron en la libertad, y eso lo intento llevar siempre a mi creación", subraya Febrer.

El cartel representa a un Sant Sebastià desnudo, con una sobrassada como pene y acompañado por una figura femenina, también desnuda. Ambos están rodeados de dimonis. "Hice el dibujo a partir del nombre 'santa punxada' y la referencia a Sant Sebastià Q+, las siglas que hacen referencia al colectivo trans y que el PSOE ha borrado. Quería mostrar esto en el contexto de las fiestas alternativas, y a partir de ahí mi imaginación voló. También quedan claros mis valores y opiniones con respecto al mundo actual, ultraconservador y en el que parece que todo ofende", explica Febrer.

La ilustradora no tiene temor a que la querella derive en un juicio, como ha ocurrido en otros casos similares. "Si llega a juicio, que sirva como un ejemplo de defensa de la libertad. Me parecen bien las críticas, no pretendo contentar a todo el mundo, pero tienes que tener libertad para expresarte como quieras. Pretender llevarnos a juicio se llama cultura de la cancelación y cuando me quieres hacer desaparecer vas en contra de la libertad", lamenta Febrer.

Cartel de la fiesta organizada por Podem Palma por Sant Sebastià. / Lluïsa Febrer.

"Escucho comentarios horribles de la extrema derecha, incluidas cosas que me han dicho a mí, pero no voy poniendo denuncias. Porque no tengo poder y porque me da mucha pereza. Pero esta gente tiene mucho poder y lo utilizan para eliminar minorías y acallar sus voces", manifiesta la ilustradora sobre colectivos como Abogados Cristianos.

"Lo que queríamos decir con el cartel es que somos la comunidad LGTBIQ+, que existimos y que no queremos retroceder en derechos", ha añadido esta creadora.

"No sé dónde ven la ofensa"

Finalmente, Febrer rechaza la retirada del cartel, tal como exige Abogados Cristianos. "No matará a nadie y no está hecho para ofender a nadie. Los que se han ofendido deben cambiar su percepción, lo leen así porque quieren y tienen unas ideas determinadas. No sé dónde ven la ofensa, me cuesta entenderlo. Para mí es un cartel humorístico y festivo", zanja Febrer.

También la propia Muñoz ha expresado su sorpresa por el anuncio de la querella. "No entendemos la polémica porque Sant Sebastià lleva siendo un santo polémico desde hace más de 600 años. Ya en el Renacimiento se le representó como una figura erotizada, y se cuenta que hay mujeres que confesaron haber pecado al ver retablos del santo que hubo que retirar", ha defendido la portavoz de Podem Palma.