Una artista que regala sus cuadros por Palma: «¿Te gusta? ¡Feliz Navidad! Es para ti»

Algunos vecinos de Palma se han encontrado estas fiestas con cuadros aparentemente olvidados en la calle, lienzos pintados a mano que parecen abandonados en un banco o una maceta. Pero nada más lejos de la realidad: son obra de Elisabet Alba, una artista que en estas fechas ha repartido sus cuadros por Ciutat para hacer regalos navideños a desconocidos.

Elisabet Alba, residente en Palma, junto a algunos de sus cuadros. / DM

«¿Te gusta? ¡Feliz Navidad! Es para ti», decía en la inscripción de las bolsas que Elisabet ha ido dejando en distintos barrios de Palma. Dentro de las bolsas había uno o varios lienzos, y los afortunados que se han topado con el regalo podían quedarse todos los cuadros, solo uno o incluso observarlos y pasar de largo. En total, ha repartido una quincena de obras de arte en puntos como la plaza de Cort, la plaza Major, el Born, el interior del centro comercial Porto Pi o el parque Arabela, en Son Xigala. Todas ellas, asegura la artista, desaparecieron en escasos minutos.

«La primera bolsa que dejé, en un banco cerca de mi casa, voló en muy poco tiempo. Lo primero que hice fue mirar en la basura, tuve miedo de que lo hubieran tirado», ríe Elisabet: «He disfrutado mucho de esta experiencia. Repetiré seguro», apunta. Tiene 35 años, es administrativa en una empresa y nunca había pintado hasta la llegada de la pandemia: «Nos confinaron en casa y empecé a explorar hobbies para entretenerme. Encontré la pintura, y desde entonces no he parado», explica.

Algunos cuadros que ha regalado por Palma. / DM

De Fuerteventura a Palma

Nació en Barcelona, pero la covid la pilló por sorpresa trabajando en Fuerteventura. Precisamente allí pintó los cuadros que ha acabado regalando en Palma, en una iniciativa que ha nacido a raíz de la «necesidad» que sentía de «regalar» una pequeña parte de la felicidad que experimentó meses atrás, en un posparto que para ella fue «muy sanador». «Hace poco más de dos años me mudé a Palma, una ciudad que me ha transmitido muy buena energía», relata. Aquí han nacido sus dos hijas: «La maternidad es una aventura que, entre otras cosas, me ha dado felicidad. He querido regalar una parte de esa emoción a personas desconocidas, y me hace mucha ilusión pensar que les he dado una alegría», añade.

Uno de los cuadros que Elisabet Alba ha regalado por Palma. / @elisabetalbario

Así, cuenta la joven, ha regalado hasta una quincena de cuadros en acrílico de estilo abstracto, muy coloridos y con distintos motivos y texturas. «Me gusta este estilo porque abarca muchas emociones: a uno le puede despertar felicidad, nostalgia o nada, depende de la persona», comenta. En alguna ocasión ha tenido la oportunidad de ver lo rápido que ha desaparecido la bolsa con los cuadros: «El día que dejé los lienzos en la plaza de Cort, entré al Ayuntamiento para ver el belén, y al salir ya no estaban. Pasó lo mismo en Porto Pi, dejé la bolsa encima de un letrero, di una vuelta por las tiendas de la planta baja y al volver había desaparecido», asegura Elisabet.

Incluso una chica le llegó a escribir un mensaje en su cuenta de Instagram, que deja escrita en la nota que acompaña a las bolsas (su cuenta es @elisabetalbario), agradeciendo el regalo. En sus redes sociales, además, ha documentado la experiencia con fotografías. Su idea es repetir la experiencia, pero no cualquier día, sino en fechas especiales, como Semana Santa o las próximas Navidades: «Me hace ilusión que el regalo esté rodeado de la magia de estas fiestas».

Una bolsa con pinturas en una maceta frente al Ayuntamiento de Palma. / DM

