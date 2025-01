Movilidad decidirá antes del 30 de junio si amplía la moratoria sin multas en la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Palma decidirá antes del 30 de junio si amplía la moratoria sin multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante todo 2025 o activará el régimen sancionador a partir de esa fecha. El decreto de implantación de la ZBE establece una suspensión de las sanciones durante los primeros seis primeros meses de este año para que los conductores se familiaricen con las nuevas restricciones de acceso al centro de la ciudad. Un "tiempo prudencial" que puede ser prorrogado hasta el 31 de diciembre.

"Desde el mismo día en que se publicó el decreto que se refiere a esta cuestión, se determinó un periodo informativo, no sancionador, de seis meses. Este periodo prudencial se incluyó en el decreto sin perjuicio de que pueda verse alargado o no hasta final de año, en línea con la voluntad política del Ayuntamiento de dar tiempo suficiente a la ciudadanía a adaptarse a la nueva realidad que supone la Zona de Bajas Emisiones", argumentan desde el área de Movilidad de Cort.

"El periodo no punitivo se prorrogará o no"

"Como ya refirió el regidor de Movilidad [Toni Deudero] en su momento, el espíritu político es que el año 2025, primer año de vigencia de la ZBE, la ciudadanía esté convenientemente informada. Y para ello, el Ayuntamiento ha decidido suspender la potestad sancionadora y no multar a ningún vehículo hasta que se compruebe que la campaña informativa ha calado bien en la ciudadanía", destaca Cort.

"Por tanto, si bien la norma está aplicada y en vigor desde el 1 de enero de 2025, se ha establecido un plazo prudencial no sancionador de seis meses, tal y como refleja desde el principio el decreto. Según evolucione la campaña, este periodo no punitivo se prorrogará o no hasta final de año", destaca el Consistorio.